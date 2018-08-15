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Samsung Galaxy Note 8 yazılım güncelleme nasıl yapılır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olabilir.

Samsung Galaxy Note 8 modelini ilk olarak aldığınızda Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü olarak gelmektedir. Hali hazırda son işletim sistemi yüklü olduğu için uzun bir süre yazılım güncelleme ihtiyacı duymayacaksınız.

Yeni bir Android sürümü çıktığında Galaxy Note 8 telefonuzu güncellemek için Ayarlar bölümünde Yazılım güncelleştirme üzerine dokununuz. Eğer herhangi bir güncelleme bulduğunda otomatik olarak indirmeye başlayacaktır.

Bu yöntem haricinde herhangi bir yazılım güncellemesi yapmayınız. Zira internette bulduğunuzda güncelleme adı altında yüklediğiniz dosya sizin verilerinizi çalabilir yada telefonuza zarar verebileceğini unutmayınız.

Son olarak Galaxy Note 8 yazılım güncelleme işlemini Mobil veri bağlantısı ile yapmayınız. Android güncellemeleri yüksek veri indireeği için internet kotanız dolabilir yada kotanızı aşarak süpriz faturalar ile karşılaşabilirsiniz. Yazılım güncellemelerini daima Wi-Fi üzerinden yapmanızı öneririz.