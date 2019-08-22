Samsung Galaxy Note 10 kılıf fiyatları

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus resmi olarak tanıtıldı.

Bu iki telefon 9.000 TL üstü bir telefon olduğu için mecburen kılıf ile kullanılması gerekiyor. Bu kadar fiyatı olan bir telefonun düştüğü zaman ekran değişimin ne kadar olacağını tahmin edilemez.

Samsung resmi internet sitesinde Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ kılıf fiyatları belli oldu.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ kılıf fiyatları

Clear View Kılıf fiyatı 349 TL

LED View Kılıf fiyatı 349 TL

Galaxy Note 10 slikon kılıf fiyatı ise 149 TL‘dir.

Bildiğiniz üzere Galaxy Note 10 ve Plus modeli kablosuz şarj özelliği bulunmaktadır. Kablosuz hızlı şarj aleti 329 TL‘den satılıyor.

Yukarıdaki fiyatları Galaxy Note 10 orjinal kılıf fiyatlarıdır. Tabi daha uygun fiyatlı olan diğer Galaxy Note 10 kılıfları piyasaya çıkacaktır. Samsung genel olarak her sene telefonlarına aynı model kılıf çeşitleri çıkarmaktadır. Diğer şirketler farklı farklı Galaxy Note 10 kılıf fiyatlarını yakın zamanda açıklayacaktır.