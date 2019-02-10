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Samsung Galaxy M10 özellikleri

tarafından 10 Şubat 2019 Tarihinde eklendi

Samsung uygun fiyatlı yeni modeli modelini tanıttı.

Uzun zamandır söylentileri dolaşan M10 modelinin çıkış amacı olarak Çinli rakiplerine karşı uygun fiyatta iyi bir performansı olan telefon üretmek olduğu söylentiler arasına yer almaktaıdr. Galaxy M10 modeli Infinity-V damla çentikli ekran tasarımı bulunmaktadır. Bu tasarım ile birlikte ekran/gövde oranı % 81.56 seviyelerindedir.

Bu büyüklükteki bir telefonu 3400 mAh’lık bir batarya destekliyor. Ekran büyüklüğüne göre batarya kapasitesi yetersiz gibi gözüküyor fakat işlemci ve kullandığı ekran teknolojisi ile şarj süresi yeterli gelecektir.

Galaxy M10 modeli yurtdışında 600 TL civarlarında satılacaktır. 3 GB RAM’li olan modeli ise 670 TL civarlarında satış etiketine sahip olacaktır.

Samsung Galaxy M10 ve Galaxy M20 modeli Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği konusunda ise net bilgi yok. Fakat uygun fiyatlı geldiği takdirde büyük talep göreceğine hiç şüphe yok diyebiliriz.

  
Ekran Boyutu6.2 inç
Piksel Yoğunluğu271 PPI
Ekran TeknolojisiPLS TFT
Batarya Kapasitesi3400 mAh
Arka Ana Kamera13 MP
İkinci Arka Kamera5 MP
Özçekim Kamera5 MP
Yonga SetiSamsung Exynos 7
CPU Frekans1.6 GHz
RAM2 GB
Dahili Depolama16 GB
Hafıza Kart DesteğiVar
4.5G ve Parmak iziVar
RadyoVar
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