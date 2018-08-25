Samsung Galaxy galeri durduruldu hatası

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Abdullah isimli bir ziyaretçimiz bize Samsung Galaxy J5 galeri durduruldu hatası aldığını ve çözüm olarak neler yapılabileceği konusunda yardım istemiştir.

İlk olarak şunu söylemek istiyoruz. Galeri durduruldu hatasının nokta atış çözümü bulunmamaktadır. Elimizden geldiği kadar sizlere çözüm yöntemleri sunmak istiyoruz.

İlk olarak telefona Google Play Store’dan CCleaner uygulamasını yükleyiniz. Genel bir temizlik yapıldıktan sonra galeriye giriş yapmanızı öneriyorum. Bu tarz uygulamalar oldukça başarı göstermektedir.

Galeri durduruldu hatası almadan önce yüklemiş olduğunuz son uygulamaları yada oyunları kaldırınız. Bazen oyun ve programlar rehber ve galeriyi etkilemektedir.

Eğer yukarıdaki yöntemler bir işe yaramadıysa son olarak telefonunuza Google Play Store’dan “ES Dosya Yöneticisi” programını indiriniz. Akıllı telefonunuzda bulunan fotoğraflara bu uygulama sayesinde ulaşabilirsiniz.

İsterseniz ES Dosya Yöneticisi uygulaması ile kullanmaya devam edebilirsiniz. Yada telefonun komple yedeğini alıp fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Eğer daha önce siz bu sorun ile karşılaşıp çözdüğünüz bir yöntem varsa bize bildirebilirseniz çok memnun oluruz.