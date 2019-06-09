Resimli anlatım ile Periscope (Scope) bildirim kapatma

Scope uygulaması dünyada oldukça fazla kullanılan bir uygulamadır. Scope daha doğrusu ülkemizde bildiğimiz üzere Periscope aktif olarak kullanılıyor. Tabi amacına göre kullanılmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Saçma canlı videoları rahatlıkla bulabileceğiniz bir ortam. Detaylara girmeden Periscope bildirimleri nasıl kapatılır konusunda bilgilendirmek istedik. Bu uygulamayı yükledikten sonra gelen bildirimler sizi rahatsız ettiğini düşünüyorsanız bildirim ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.

İlk olarak Scope uygulamasına giriş yapınız.

Daha sonra aşağıdaki fotoğraftaki gibi kullanıcılar bölümüne geçiş yaptığınızda ok işareti ile göstermiş olduğumuz bölüm aktif olacaktır.

Ok işareti ile gösterilen yere giriş yaptığınızda aşağıdaki resimde bulunan kategorileri göreceksiniz. Siz buradan Bildirim Ayarları bölümüne geçiş yapınız.

Bildirim Ayarlarına girdiğiniz zaman seçeneklerin oldukça fazla olduğunu göreceksiniz. Siz buradan kendinize göre seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Resimde de gördüğünüz üzere oldukça çeşitli bildirim sınırlamaları yer almaktadır. Eğer komple kapatmak isterseniz en üstteki butonu kapatmanız yeterli olacaktır. Bizlere sormak istediğiniz sorular olursa lütfen yorum yazarak ulaşınız.