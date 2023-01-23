Renk Karışımları, hangi renkler karışırsa ortaya hangi renk çıkar buyrun

Renk Karışımları, hangi renkler karışırsa ortaya hangi renk çıkar diye merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Renk karışımları ile ilgili birçok renk karışımına ulaşabilirsiniz.

Bir çok kişi hayranlıklar renklerin karışımlarından ortaya çıkan o şehvete kapılmaktayız. Renk karışımları konusuna başlamadan önce ilk olarak bir dipnot vermek istedik.

İlk renkleri ortaya çıkartan ise Ünlü fizikçi Isaac Newton ‘dur. Bu sayede günümüzde büyük bir önem arz eden renkler ile bir çok işlerimizi artık kolaylamaktadır. Şu an son teknoloji ile renk karışımları ile yüzlerce değişik tonlarda renkler ile evlerde duvarları boyamak için kullanılıyor.

NOT: RENK KARIŞIMLARI SAYFAMIZDA ÇOK FAZLA YAZI OLDUĞU İÇİN CTRL + F TUŞU İLE İSTEDİĞİNİZ RENGİ ARAYIP BULABİLİRSİNİZ.

TURKUAZ RENK HANGİ RENK KARIŞIMLARI İLE OLUR

Turkuaz Rengini oluşturmak için mavi ve yeşil renklerin karışımları ile oluşturabilirsiniz. Açık Turkuaz için Mavi + Yeşil + Beyaz renkleri karıştırabilirsiniz.

MOR RENK HANGİ RENK KARIŞIMLARI İLE OLUR

Mor rengi Kırmızı ve Mavi renklerin karışımı ile ortaya çıkıyor.

YEŞİL RENK HANGİ RENK KARIŞIMI İLE OLUR

Yeşil rengi elde etmek istiyorsanız Sarı ve Mavi renklerin karışımı ile ortaya çıkartabilirsiniz.

PEMBE RENK HANGİ RENKLERİN KARŞIMI İLE OLUR

Pembe renk ise Kırmızı ve beyaz renklerin karışımı ile elde edebilirsiniz.

KIRMIZI RENK HANGİ RENKLERİN KARIŞIMI İLE OLUR

Kırmızı Ana renktir, karıştırarak elde edemezsiniz.

Sarı ana renktir, karıştırarak elde edemezsiniz.

DİĞER RENK KARIŞIMLARI ŞÖYLE;

SAKS MAVİSİ rengi………Mavi mor ve beyaz renkleri karıştırarak elde edebilirsiniz. Azar azar ekleyip, kontrollü yapınız.

KUM GRİSİ rengi……Siyah + Beyaz + Sarı

SICAK GRİ rengi ……….Siyah + Beyaz + Az Mavi

KOYU YEŞİL rengi …….Yeşil+Siyah (Daha detaylı oranlar sayfanın en aşağısındadır)

YAPRAK YEŞİLİ rengi …….Siyah + Sarı

ÇAĞLA YEŞİLİ rengi ……..2 ölçü sarı + 1 ölçü mavi

YAVRU AĞZI (SOMON RENGİ)……..Turuncu + Beyaz

ERGUVAN rengi ……Mavi + Çok Kırmızı

……Mavi + Çok Kırmızı EFLATUN rengi …….Mavi + Kırmızı + Beyaz

…….Mavi + Kırmızı + Beyaz ÇİVİT MAVİSİ rengi …..Mavi + Mor + Beyaz

KAHVE (rengi)…………Kırmızı + Az Sarı + Az Siyah

KİREMİT RENGİ……Kırmızı + Kahve rengi

TABA rengi……..Turuncu + Kahve rengi

TEN RENGİ…………turuncu + beyaz

BORDO rengi……………….kırmızı + siyah

TURUNCU……………sarı + kırmızı (Tam oranları sayfanın aşağısındadır)

YAVRU AĞZI………..sarı + siyah + beyaz

GRİ……………………siyah + beyaz

AÇIK YEŞİL………….turkuaz + siyah

AÇIK YEŞİL………….mavi + yeşil + siyah + beyaz

KÜF YEŞİLİ………….mavi + yeşil + az siyah + beyaz

KAHVERENGİ………sarı + siyah + kırmızı

KAHVERENGİ………turuncu + siyah

KAHVERENGİ………turuncu + mor

KAHVERENGİ………kırmızı + yeşil

TABA-KREMİT………kırmızı + kahverengi

TABANIN TONU……kahve + kırmızı + sarı

LACİVERT……………kırmızı + çok mavi

ALTIN SARISI……….sarı + kahve

HAKİ YEŞİL………….kahve + yeşil

ZEYTİN YEŞİLİ……..mavi + açıkyeşil

YAĞ YEŞİLİ………….sarı + az siyah

GÜL KURUSU………mor + kırmızı

AÇIK BAKIR………….yaldız + kahve + kırmızı

FÜME………………….beyaz ve siyah

LİLA…………………….mavi + kırmızı + az beyaz

BİR ZİYARETÇİMİZİN YORUMU

Merhaba arkadaşlar,

Sizlere renklerle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Anladığım kadarıyla buna ihtiyacınız var. Ana renkler SARI, KIRMIZI ve MAVİdir. Diğer tüm renkler bu 3 rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Ara renkler ise TURUNCU(K+S), MOR(K+M) ve YEŞİLdir(S+M). Beyaz renksizliktir ve karışımlarda renkleri açmak için kullanılır. Siyah ise 3 ana rengin karışımıdır.(Siyahı 3 rengin varlığı, beyazı ise 3 rengin hiç olmayışı gibi düşünebiliriz) Bazı kaynaklar siyah ve beyaz renk değildir der bunu bilemiyorum.

Gelelim RGB konusuna. Işıkta renkler biraz daha farklı. Işıktaki ana renkler KIRMIZI, YEŞİL ve MAVİdir. Ara Renkler ise SARI(K+Y), MAGENTA(K+M) ve CYANdır(M+Y). Işıkta diğer tüm ara renk tonları bu 3 ana rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Gözümüzdeki, aydınlatmalardaki, ekranlardaki renkler ışık renk karışımı kuralına göredir. Işıkta 3 ana rengin birleşimi BEYAZ ışığı verir. Karanlıkta, yani ışık yokluğunda siyah renk oluşur. Nesneler yansıttığı ışığın renginde olur. Beyaz renkli nesneler tüm ışık renklerini yansıtırken, siyah nesneler ışığı soğurur ve bize siyah olarak görünür.

KIRMIZI RENK NASIL OLUŞUR

Kırmızı, Sarı, Mavi : Ana renklerdir.

Turuncu, Mor, Yeşil: Ana renklerin ikişerli karışımından oluşan renklerdir.

Sarı + Kırmızı = Turuncu

Sarı +Mavi = Yeşil

Mavi + Kırmızı = Mor

Kırmızı ana renk yani meydana getirilemeyen renk olarak geçer.Ama bunun yanında ateş kırmızısı olarak geçen ve turuncuya çok yakın bir renk vardır. Bu rengin 1/4 oranında sarı; 3/4 oranında da kırmızı renk içerdiği kabul edilir.Ayrıca renkler beyaz ışık haricinde diğer ışıklar altında farklı bir renkmiş gibi de algılanabiliyordur.

SİYAH RENK NASIL OLUŞUR

Siyah rengi oluşturmak için malesef bir karışım bulunmuyor.

BEYAZ RENK NASIL OLUŞUR

Resimde gördüğünüz üzere 3 rengi karıştırdığınızda beyaz renk oluşmaktadır.

Renk karışımları konusunda bizlere sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına tıklayarak verilen cevapları kontrol edebilir, eğer sormak istediğiniz soru yoksa bize yorum kısmından yada info@teknoscrool.com adresinden ulaşabilirsiniz.Renk karışımları hakkında sizlere elimizden geldiği kadar detaylı bir şekilde bilgilendirme yaptığımızı düşünüyoruz.Sizlerin gördüğü eksiklik yada yanlışlıklar varsa bize iletirseniz çok memnun oluruz.Elimizden geldiği kadar güzel ve sadece bir içerik oluşturmak istiyoruz.

Kırmızı ve Mavi renk karışımında ise Karanlık Kırmızı rengi çıkmaktadır.

YÜZDE 100’E YAKIN RENKLERİ TUTTURMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ DETAYLI KARIŞIMLARI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

Pembe Renk oluşumu için: Sarı + Eflatun (3 kat) + Yeşil + Beyaz (5 Kat) (Yüzde 100 oranın oluşmaktadır)

oluşumu için: Sarı + Eflatun (3 kat) + Yeşil + Beyaz (5 Kat) (Yüzde 100 oranın oluşmaktadır) Lavanta renk nasıl oluşur diyorsanız: Eflatun + Mavi + Yeşil + Beyaz (5 Kat) (Yüzde 99 oranında oluşmaktadır)

diyorsanız: Eflatun + Mavi + Yeşil + Beyaz (5 Kat) (Yüzde 99 oranında oluşmaktadır) Altın sarısı rengi oluşturmak için : Sarı (3 Kat) + Eflatun + Yeşil (Altın sarısına ulaşma oranı Yüzde 91.2’dir)

oluşturmak için : Sarı (3 Kat) + Eflatun + Yeşil (Altın sarısına ulaşma oranı Yüzde 91.2’dir) Tam Koyu Yeşil Renk için: Yeşil (5 Kat) + Siyah (4 Kat) (Yüzde 99.8 oranında Koyu Yeşil oluşmaktadır)

Renk için: Yeşil (5 Kat) + Siyah (4 Kat) (Yüzde 99.8 oranında Koyu Yeşil oluşmaktadır) Somon Rengi oluşturmak için: Sarı (3 kat) + Kırmızı (4 Kat) + Eflatun (3 kat) + Beyaz (5 Kat) Bu şekilde Somon rengi oluşturma yüzdesi Yüzde 99.4’dür.

oluşturmak için: Sarı (3 kat) + Kırmızı (4 Kat) + Eflatun (3 kat) + Beyaz (5 Kat) Bu şekilde Somon rengi oluşturma yüzdesi Yüzde 99.4’dür. Cyan Rengi için: Mavi + Yeşil

için: Mavi + Yeşil Fusya renk için: Eflatun (5 kat) + Mavi + Cyan (Yüzde 96.4 oranında bu renk oluşmaktadır.)

için: Eflatun (5 kat) + Mavi + Cyan (Yüzde 96.4 oranında bu renk oluşmaktadır.) Koyu Mor Renk için: Eflatun (4 Kat) + Mavi (5 Kat) + Siyah (2 Kat) (Yüzde 96.6 oranında oluşmaktadır)

için: Eflatun (4 Kat) + Mavi (5 Kat) + Siyah (2 Kat) (Yüzde 96.6 oranında oluşmaktadır) Turuncu hangi iki renk karışımı diyorsanız: Sarı (2 kat) + Kırmızı (2 Kat)

hangi iki renk karışımı diyorsanız: Sarı (2 kat) + Kırmızı (2 Kat) Açık Mavi renk için Sarı + Eflatun (2 Kat) + Cyan (5 kat) + Beyaz (5 kat)

KIRMIZI RENK TONLARI NASIL ELDE EDİLİR?

Çok açık (yumuşak) kırmızı için: Sarı (2 Kat) + Eflatun (3 kat) + Cyan + Beyaz (4 Kat)

için: Sarı (2 Kat) + Eflatun (3 kat) + Cyan + Beyaz (4 Kat) Çok Koyu Kırmızı için : Kırmızı + Eflatun + Yeşil + Siyah (4 kat)

: Kırmızı + Eflatun + Yeşil + Siyah (4 kat) Kese Kağıdı renk için : Sarı (2 kat) + kırmızı (2 kat) + Eflatun + Beyaz (5 kat) (Kese kağıdı renk benzeme oranı yüzde 94.1’dir)

: Sarı (2 kat) + kırmızı (2 kat) + Eflatun + Beyaz (5 kat) (Kese kağıdı renk benzeme oranı yüzde 94.1’dir) Turuncu renk tam olarak nasıl oluşur konusunda sorular gelmektedir. Bizde turuncu renk karışımı hakkında detaylı bilgi vermek istedik.

konusunda sorular gelmektedir. Bizde turuncu renk karışımı hakkında detaylı bilgi vermek istedik. Turuncu renk karışımı için : Sarı (5 Kat) + Kırmızı (3 kat) bu şekilde yüzde 99.1 oranında turuncu renk oluşturabilirsiniz. Koyu turuncu renk için kırmızı renk oranını artırabilirsiniz. Açık turuncu için kırmızı renk oranını azaltabilirsiniz.

: Sarı (5 Kat) + Kırmızı (3 kat) bu şekilde yüzde 99.1 oranında turuncu renk oluşturabilirsiniz. Koyu turuncu renk için kırmızı renk oranını artırabilirsiniz. Açık turuncu için kırmızı renk oranını azaltabilirsiniz. Siyah renk nasıl oluşur : Siyah rengi oluşturamazsınız.

: Siyah rengi oluşturamazsınız. Turuncu ile Mavi karışırsa Koyu zeytin yeşili oluşmaktadır.

karışırsa Koyu zeytin yeşili oluşmaktadır. Şampanya sarısı renk karışımı için arı rengi beyaz ile karıştırıp açınız. Daha sonra az turuncu rengi ekleyerek Şampanya sarısı oluşturabilirsiniz.

Pudra rengi oluşturmak için : Pudra rengi olarak tam bir renk yoktur. Fakat en yakın olan pudra rengi için Sarı + Kırmızı + Beyaz (5 kat) bu rengin açığı için beyazı azaltınız. Resimdeki gibi gözükecektir.

Füme rengi oluşturmak için: Füme rengi tam olarak oluşmamaktadır. Fakat en yakın olan Füme rengi için Beyaz (5 kat) + Siyah (4 kat) karışımda resimdeki renk oluşmaktadır. Koyu füme renk için siyah oranını artırmanız yeterli olacaktır. Açık füme için beyaz oranını çoğaltabilirsiniz.

Hardal rengi oluşturmak için Sarı (7 kat) + Eflatun (3 kat) oranında eklediğinizde yandaki renk ortaya çıkacaktır.

Buz mavisi nasıl oluşur: Eflatun (1 kat) + Cam göbeği rengi (4 kat) + Beyaz (5 kat) Buz mavisi renginin açık tonu için cam göbeği rengini azaltabilirsiniz. Koyu yapmak için camgöbeği renginin oranını artırabilirsiniz.

Petrol mavisi renk karışımı Eflatun (1 kat) + Mavi (1 kat) + Cam göbeği (5 kat) + Siyah (2 kat)

Teal renk karışımı için: Mavi (3 kat) + Camgöbeği (3 kat) + Yeşil (2 kat) + Siyah (2 kat)

Krem rengi oluşturmak için Sarı + Beyaz iki rengin karışımı ile elde edebilirsiniz.

NOT: İSTEDİĞİNİZ BİR RENK VARSA LÜTFEN BİZE YAZINIZ. HER TÜRLÜ RENK KARIŞIM ORANLARINI OLUŞTURUP EKLİYORUZ. ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR RENK SORULARINIZA CEVAP VERİYORUZ.