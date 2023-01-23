Renk Karışımları, hangi renkler karışırsa ortaya hangi renk çıkar buyrun
Renk Karışımları, hangi renkler karışırsa ortaya hangi renk çıkar diye merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Renk karışımları ile ilgili birçok renk karışımına ulaşabilirsiniz.
Bir çok kişi hayranlıklar renklerin karışımlarından ortaya çıkan o şehvete kapılmaktayız. Renk karışımları konusuna başlamadan önce ilk olarak bir dipnot vermek istedik.
İlk renkleri ortaya çıkartan ise Ünlü fizikçi Isaac Newton ‘dur. Bu sayede günümüzde büyük bir önem arz eden renkler ile bir çok işlerimizi artık kolaylamaktadır. Şu an son teknoloji ile renk karışımları ile yüzlerce değişik tonlarda renkler ile evlerde duvarları boyamak için kullanılıyor.
NOT: RENK KARIŞIMLARI SAYFAMIZDA ÇOK FAZLA YAZI OLDUĞU İÇİN CTRL + F TUŞU İLE İSTEDİĞİNİZ RENGİ ARAYIP BULABİLİRSİNİZ.
TURKUAZ RENK HANGİ RENK KARIŞIMLARI İLE OLUR
Turkuaz Rengini oluşturmak için mavi ve yeşil renklerin karışımları ile oluşturabilirsiniz. Açık Turkuaz için Mavi + Yeşil + Beyaz renkleri karıştırabilirsiniz.
MOR RENK HANGİ RENK KARIŞIMLARI İLE OLUR
Mor rengi Kırmızı ve Mavi renklerin karışımı ile ortaya çıkıyor.
YEŞİL RENK HANGİ RENK KARIŞIMI İLE OLUR
Yeşil rengi elde etmek istiyorsanız Sarı ve Mavi renklerin karışımı ile ortaya çıkartabilirsiniz.
PEMBE RENK HANGİ RENKLERİN KARŞIMI İLE OLUR
Pembe renk ise Kırmızı ve beyaz renklerin karışımı ile elde edebilirsiniz.
KIRMIZI RENK HANGİ RENKLERİN KARIŞIMI İLE OLUR
Kırmızı Ana renktir, karıştırarak elde edemezsiniz.
Sarı ana renktir, karıştırarak elde edemezsiniz.
DİĞER RENK KARIŞIMLARI ŞÖYLE;
- SAKS MAVİSİ rengi………Mavi mor ve beyaz renkleri karıştırarak elde edebilirsiniz. Azar azar ekleyip, kontrollü yapınız.
- KUM GRİSİ rengi……Siyah + Beyaz + Sarı
- SICAK GRİ rengi ……….Siyah + Beyaz + Az Mavi
- KOYU YEŞİL rengi …….Yeşil+Siyah (Daha detaylı oranlar sayfanın en aşağısındadır)
- YAPRAK YEŞİLİ rengi …….Siyah + Sarı
- ÇAĞLA YEŞİLİ rengi ……..2 ölçü sarı + 1 ölçü mavi
- YAVRU AĞZI (SOMON RENGİ)……..Turuncu + Beyaz
- ERGUVAN rengi ……Mavi + Çok Kırmızı
- EFLATUN rengi …….Mavi + Kırmızı + Beyaz
- ÇİVİT MAVİSİ rengi …..Mavi + Mor + Beyaz
- KAHVE (rengi)…………Kırmızı + Az Sarı + Az Siyah
- KİREMİT RENGİ……Kırmızı + Kahve rengi
- TABA rengi……..Turuncu + Kahve rengi
- TEN RENGİ…………turuncu + beyaz
- BORDO rengi……………….kırmızı + siyah
- TURUNCU……………sarı + kırmızı (Tam oranları sayfanın aşağısındadır)
- YAVRU AĞZI………..sarı + siyah + beyaz
- GRİ……………………siyah + beyaz
- AÇIK YEŞİL………….turkuaz + siyah
- AÇIK YEŞİL………….mavi + yeşil + siyah + beyaz
- KÜF YEŞİLİ………….mavi + yeşil + az siyah + beyaz
- KAHVERENGİ………sarı + siyah + kırmızı
- KAHVERENGİ………turuncu + siyah
- KAHVERENGİ………turuncu + mor
- KAHVERENGİ………kırmızı + yeşil
- TABA-KREMİT………kırmızı + kahverengi
- TABANIN TONU……kahve + kırmızı + sarı
- LACİVERT……………kırmızı + çok mavi
- ALTIN SARISI……….sarı + kahve
- HAKİ YEŞİL………….kahve + yeşil
- ZEYTİN YEŞİLİ……..mavi + açıkyeşil
- YAĞ YEŞİLİ………….sarı + az siyah
- GÜL KURUSU………mor + kırmızı
- AÇIK BAKIR………….yaldız + kahve + kırmızı
- FÜME………………….beyaz ve siyah
- LİLA…………………….mavi + kırmızı + az beyaz
BİR ZİYARETÇİMİZİN YORUMU
Merhaba arkadaşlar,
Sizlere renklerle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Anladığım kadarıyla buna ihtiyacınız var. Ana renkler SARI, KIRMIZI ve MAVİdir. Diğer tüm renkler bu 3 rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Ara renkler ise TURUNCU(K+S), MOR(K+M) ve YEŞİLdir(S+M). Beyaz renksizliktir ve karışımlarda renkleri açmak için kullanılır. Siyah ise 3 ana rengin karışımıdır.(Siyahı 3 rengin varlığı, beyazı ise 3 rengin hiç olmayışı gibi düşünebiliriz) Bazı kaynaklar siyah ve beyaz renk değildir der bunu bilemiyorum.
Gelelim RGB konusuna. Işıkta renkler biraz daha farklı. Işıktaki ana renkler KIRMIZI, YEŞİL ve MAVİdir. Ara Renkler ise SARI(K+Y), MAGENTA(K+M) ve CYANdır(M+Y). Işıkta diğer tüm ara renk tonları bu 3 ana rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Gözümüzdeki, aydınlatmalardaki, ekranlardaki renkler ışık renk karışımı kuralına göredir. Işıkta 3 ana rengin birleşimi BEYAZ ışığı verir. Karanlıkta, yani ışık yokluğunda siyah renk oluşur. Nesneler yansıttığı ışığın renginde olur. Beyaz renkli nesneler tüm ışık renklerini yansıtırken, siyah nesneler ışığı soğurur ve bize siyah olarak görünür.
KIRMIZI RENK NASIL OLUŞUR
Kırmızı, Sarı, Mavi : Ana renklerdir.
Turuncu, Mor, Yeşil: Ana renklerin ikişerli karışımından oluşan renklerdir.
Sarı + Kırmızı = Turuncu
Sarı +Mavi = Yeşil
Mavi + Kırmızı = Mor
Kırmızı ana renk yani meydana getirilemeyen renk olarak geçer.Ama bunun yanında ateş kırmızısı olarak geçen ve turuncuya çok yakın bir renk vardır. Bu rengin 1/4 oranında sarı; 3/4 oranında da kırmızı renk içerdiği kabul edilir.Ayrıca renkler beyaz ışık haricinde diğer ışıklar altında farklı bir renkmiş gibi de algılanabiliyordur.
SİYAH RENK NASIL OLUŞUR
Siyah rengi oluşturmak için malesef bir karışım bulunmuyor.
BEYAZ RENK NASIL OLUŞUR
Resimde gördüğünüz üzere 3 rengi karıştırdığınızda beyaz renk oluşmaktadır.
Renk karışımları konusunda bizlere sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına tıklayarak verilen cevapları kontrol edebilir, eğer sormak istediğiniz soru yoksa bize yorum kısmından yada info@teknoscrool.com adresinden ulaşabilirsiniz.Renk karışımları hakkında sizlere elimizden geldiği kadar detaylı bir şekilde bilgilendirme yaptığımızı düşünüyoruz.Sizlerin gördüğü eksiklik yada yanlışlıklar varsa bize iletirseniz çok memnun oluruz.Elimizden geldiği kadar güzel ve sadece bir içerik oluşturmak istiyoruz.
Kırmızı ve Mavi renk karışımında ise Karanlık Kırmızı rengi çıkmaktadır.
YÜZDE 100’E YAKIN RENKLERİ TUTTURMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ DETAYLI KARIŞIMLARI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.
- Pembe Renk oluşumu için: Sarı + Eflatun (3 kat) + Yeşil + Beyaz (5 Kat) (Yüzde 100 oranın oluşmaktadır)
- Lavanta renk nasıl oluşur diyorsanız: Eflatun + Mavi + Yeşil + Beyaz (5 Kat) (Yüzde 99 oranında oluşmaktadır)
- Altın sarısı rengi oluşturmak için : Sarı (3 Kat) + Eflatun + Yeşil (Altın sarısına ulaşma oranı Yüzde 91.2’dir)
- Tam Koyu Yeşil Renk için: Yeşil (5 Kat) + Siyah (4 Kat) (Yüzde 99.8 oranında Koyu Yeşil oluşmaktadır)
- Somon Rengi oluşturmak için: Sarı (3 kat) + Kırmızı (4 Kat) + Eflatun (3 kat) + Beyaz (5 Kat) Bu şekilde Somon rengi oluşturma yüzdesi Yüzde 99.4’dür.
- Cyan Rengi için: Mavi + Yeşil
- Fusya renk için: Eflatun (5 kat) + Mavi + Cyan (Yüzde 96.4 oranında bu renk oluşmaktadır.)
- Koyu Mor Renk için: Eflatun (4 Kat) + Mavi (5 Kat) + Siyah (2 Kat) (Yüzde 96.6 oranında oluşmaktadır)
- Turuncu hangi iki renk karışımı diyorsanız: Sarı (2 kat) + Kırmızı (2 Kat)
- Açık Mavi renk için Sarı + Eflatun (2 Kat) + Cyan (5 kat) + Beyaz (5 kat)
KIRMIZI RENK TONLARI NASIL ELDE EDİLİR?
- Çok açık (yumuşak) kırmızı için: Sarı (2 Kat) + Eflatun (3 kat) + Cyan + Beyaz (4 Kat)
- Çok Koyu Kırmızı için: Kırmızı + Eflatun + Yeşil + Siyah (4 kat)
- Kese Kağıdı renk için: Sarı (2 kat) + kırmızı (2 kat) + Eflatun + Beyaz (5 kat) (Kese kağıdı renk benzeme oranı yüzde 94.1’dir)
- Turuncu renk tam olarak nasıl oluşur konusunda sorular gelmektedir. Bizde turuncu renk karışımı hakkında detaylı bilgi vermek istedik.
- Turuncu renk karışımı için : Sarı (5 Kat) + Kırmızı (3 kat) bu şekilde yüzde 99.1 oranında turuncu renk oluşturabilirsiniz. Koyu turuncu renk için kırmızı renk oranını artırabilirsiniz. Açık turuncu için kırmızı renk oranını azaltabilirsiniz.
- Siyah renk nasıl oluşur: Siyah rengi oluşturamazsınız.
- Turuncu ile Mavi karışırsa Koyu zeytin yeşili oluşmaktadır.
- Şampanya sarısı renk karışımı için arı rengi beyaz ile karıştırıp açınız. Daha sonra az turuncu rengi ekleyerek Şampanya sarısı oluşturabilirsiniz.
Pudra rengi oluşturmak için : Pudra rengi olarak tam bir renk yoktur. Fakat en yakın olan pudra rengi için Sarı + Kırmızı + Beyaz (5 kat) bu rengin açığı için beyazı azaltınız. Resimdeki gibi gözükecektir.
Füme rengi oluşturmak için: Füme rengi tam olarak oluşmamaktadır. Fakat en yakın olan Füme rengi için Beyaz (5 kat) + Siyah (4 kat) karışımda resimdeki renk oluşmaktadır. Koyu füme renk için siyah oranını artırmanız yeterli olacaktır. Açık füme için beyaz oranını çoğaltabilirsiniz.
Hardal rengi oluşturmak için Sarı (7 kat) + Eflatun (3 kat) oranında eklediğinizde yandaki renk ortaya çıkacaktır.
Buz mavisi nasıl oluşur: Eflatun (1 kat) + Cam göbeği rengi (4 kat) + Beyaz (5 kat) Buz mavisi renginin açık tonu için cam göbeği rengini azaltabilirsiniz. Koyu yapmak için camgöbeği renginin oranını artırabilirsiniz.
Petrol mavisi renk karışımı Eflatun (1 kat) + Mavi (1 kat) + Cam göbeği (5 kat) + Siyah (2 kat)
Teal renk karışımı için: Mavi (3 kat) + Camgöbeği (3 kat) + Yeşil (2 kat) + Siyah (2 kat)
Krem rengi oluşturmak için Sarı + Beyaz iki rengin karışımı ile elde edebilirsiniz.
NOT: İSTEDİĞİNİZ BİR RENK VARSA LÜTFEN BİZE YAZINIZ. HER TÜRLÜ RENK KARIŞIM ORANLARINI OLUŞTURUP EKLİYORUZ. ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR RENK SORULARINIZA CEVAP VERİYORUZ.
214 Yorum
renk körüsünüz galiba
Nasıl anlamadım
Renkler tam tutmadı
Hangi renk tutmadı acaba?
Kirmizi nerde peki
Sari ve mor
yanlışlar var yaa 😛
Hangileri yanlış acaba.Hemen düzeltelim melisa hanım…
tabi yanlışlar var hala kırmızı olmuyor
… bilginize
yani kırmızı olmuyor… 😀
kırmızı oluşturulamıyormu ???
kırmızı oluşturulamıyormu ???oooffffff
Mavi ve turuncu hangi renk yapar
Merhabalar Nisa hanım,
Mavi ana renktir.Bu nedenle renk bileşenine ayrılmaz
Koyu yeşil
Enjeksiyon plastik hammadesinde yeşil plastik hammadesini gri renge hangi boyaylan AÇA bilirim vereceğiniz bilgiler için şimdiden taskkur ederim.
Zafer bey çok zor bir soru sordunuz.Araştırıp size bilgi vereceğiz.
olamazmı canısı
olamazmı canısı
mavi neeeeeeeeeeeee
hımmmmmmmmmm
sanki çok güzellllll
Sarı ve yeşil karışımı nedir
Merhaba arkadaşlar pigment su bazlı boyada lacivert renk yaptım lacivert oldu görünüşte ama yeşil oluyor yeşil rengi nasıl kaybedebilirim bu konu hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla …
neyle neyi karıştırırsak sarı olur yazmiyörde
he
zavallıcık kız cağız
Merhabalar 🙂 Bu renkler tuval çalışmalarında işe yarar mı ?
mor ile mavi ne?
sarı renk hangi renklerden oluşur sadece altın sarısı var.
mesela yesil mavı kırmızı karısımı yok yapın ozman
Fusya rengi neeee
Bizi bilmem ama sen öyle olmalısın
Arkadaslar somon rengini istiyorum ben ltf yardimci olunuz.
LİLA OLMUYOR
Kardeesm sana ulasmam lazm acill
hangi konuda ulaşmanız gerekiyor.
info@teknoscrool.com adresinden ulaşabilirsiniz.
la görmüyon mu
lan ten rengi bir türlü olmuyor
kırmızı yok sadece kahverengi + beyaz
Hepiniz kafayı mı yediniz! KIRMIZI ANA RENKTİR VE OLUSTURULAMAZ!
*mimar sinan üniversitesi mezunu bir resim öğretmeniyim. bu da bilginize.
Bakın SARI KIRMIZI VE MAVİYİ OLUŞTURAMAZSINIZ!
Buradan da reklam olmaz ki gelin kurs için başvuru yapın desem…
Durumunuz içler acısı…
Burada ki renklerin hepsi doğru. Oranları bilmeniz gerekli.
Çok teşekkür ederim.
Sizin gibi daha bilgili bir kişinin açıklama yapması herkes için daha açıklayıcı olacaktır.
kırmızıyla pembe birleşirse ne olur
allahım deliricem
Lacivert ana renk değildir ve yeşil sarı karışımından kırmızı oluşmaz. Yanlışız bunlar
hangi renkle hangi rengi karıstırılırsa beyaz olur
mavi reng ne reglerden olusur lutfen bilen yazin
Hangi renklerini karistirinca sarı ortaya çıkıyor acil cevap
morla pembeyi karıştırınca hangi renk olur.
krem nasıl elde edilir
Sarı ile yeşil kırmızı olmazzzz??
Ana renkler sarı kırmızı .Mavi ve siyah bunlar tek başına bi renktir karışımı yoktur
Ben bu sayfaya lens tercihi icin girdim ben koyu kahverengi gozluyum ama yesil olmasi icin hangi renk lens almaliyim
Valla duygu hanım cok zor bir soru oldu.
Ten rengini sarı ve kırmızıyı karıştırıp turuncu elde edip içine bol miktarda beyaz katarak oluşturabilirsiniz
kırmızı ana renk olduğu için kırmızı rengin arışımı yoktur
kırmızı ana renk olduğu için kırmızı rengin arışımı yoktur
Bal rengi nasıl olur acaba
Arkadaşlar renk karışımında dört ana renk baz alınarak yapılırsa daha seçkin olur. Böle çok karışık gelir size. Basit püf noktaları vardır karışımın onları bildikten sonra mantığını anında çözebileceğiniz kolay sistemi vardır. Ayrıca renk karışımları tüm hallerde aynıdır sadece kullanacağınız boya veya üzerinde işlem yapacağınız materyallere göre reaksiyonel yapılarını bilmeniz yeterli bunun ise boyanın karılımıyla alaksı çok yoktur.varsa sorunuz yardımcı olabilirim.
benim bildiğim kadarıyla sarı değil yeşil ana renktir ve bütün renkler RGB yani kırmızı yeşil mavi ile oluşturulur her rengin rgb değerleri vardır. Led tvler projeksiyonlar bu üç temel renk ile çalışır.
Led panellerin her bir pikseli üçe bölünüktür ve parçalar kırmızı yeşil maviden oluşur
Arkadaşlar tamam tartışmayın tartışmanız beni üzüyor ve maaalesef tartışıyorsunuz bu konu da merakk ettiklerinizi kendiniz deneyebilir yada bira mantıklı olabilirsiniz anlama kıtlığı var galiba ana renkler 3le elde edimez çünkü ana renklerden başka renkler elde edilyor eğer illde yanlış gerçekler bububu falan diyecekseni z TEKNOLOJİ burda sorun ama biraz aıır gelin
Merhaba arkadaşlar,
Sizlere renklerle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Anladığım kadarıyla buna ihtiyacınız var. Ana renkler SARI, KIRMIZI ve MAVİdir. Diğer tüm renkler bu 3 rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Ara renkler ise TURUNCU(K+S), MOR(K+M) ve YEŞİLdir(S+M). Beyaz renksizliktir ve karışımlarda renkleri açmak için kullanılır. Siyah ise 3 ana rengin karışımıdır.(Siyahı 3 rengin varlığı, beyazı ise 3 rengin hiç olmayışı gibi düşünebiliriz) Bazı kaynaklar siyah ve beyaz renk değildir der bunu bilemiyorum.
Gelelim RGB konusuna. Işıkta renkler biraz daha farklı. Işıktaki ana renkler KIRMIZI, YEŞİL ve MAVİdir. Ara Renkler ise SARI(K+Y), MAGENTA(K+M) ve CYANdır(M+Y). Işıkta diğer tüm ara renk tonları bu 3 ana rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Gözümüzdeki, aydınlatmalardaki, ekranlardaki renkler ışık renk karışımı kuralına göredir. Işıkta 3 ana rengin birleşimi BEYAZ ışığı verir. Karanlıkta, yani ışık yokluğunda siyah renk oluşur. Nesneler yansıttığı ışığın renginde olur. Beyaz renkli nesneler tüm ışık renklerini yansıtırken, siyah nesneler ışığı soğurur ve bize siyah olarak görünür.
Umarım yardımcı olmuşumdur 🙂
Güzel açıklamanız ve desteğiniz için çok çok teşekkür ederiz.
çok güzel renkler oldu bende
Arkadaslar elimde gri şap var bunu siyah yapmam lazım hangi tür hangi renk boya girmem gerekir acil cevap verirseniz sevinirim
Not:sıvı yani akıllı şap
ACİL
Çok açık yeşil çok açık sarı arası bir boyam var elimde,bu boyayı açık krem rengine dönüştürmek istiyorum ne yapmalıyım ?
Ten rengide olmuyo
Koyupembe rengi,beyaza veya siyaha nasil cevirebilirim
Tesekkur ederim
leyla rengiyle hangi rengi karıştırsam güzel bir sonuç elde ederim ?
Cevap yazılmış ama göremiyorum
hepsi oluyo dikkatli yapın yeter
Ten Rengi olmuyor Ten Rengi turuncu ve beyazı karıştırınca olur.
Lütfen düzeltin.
Gerekli düzeltme yapıldı eren bey,
Yardımınız için teşekkürler
Mavi nasıl oluşur
Merhaba
Bir şey sormak hangi rengi karistirirsan ortaya kırmızı renk çıkar?
Hangi renk karistirirsan kırmızı olur?
Arkadaşlar morumsu nasıl olüşür yani ne mor nede pembe
???????yardımcı olursanız sevinir ????????????????
mavi hangi renk karışımı ile ortaya çıkar
Kırmızı ana renktir karıştırarak elde edemessiniz,mavi içinde geçerlidir
Beyaz nasıl ortaya çıkar?
yavru ağzını yapan on kere denedim olmuyor..
Arkadaşlar mavi, kırmızı ve sarı renkleri oluşturulmaz. Bu 3 renk ana renklerdir. Teşekkürler. 🙂
peki insan rengi nasil alinir
çok güzel bir site çok beğendim turkuaza cam göbeğine kadar renk oluşumu var bana ten rengi lazımdı hepsini deneyesim geldi 🙂
Teşekkürler damla hanım
yeşil ara değil bu dönem işledik kutu sayamam ktsymm kırmızı turuncu siyah yeşil mavi mor
O ışıkta canısı
Lacivert bir anarenk değildir siyah ve mavinin karışımıdır
teşekkürler
Begendum da begendum
Karadeniz bolgesinde oli punlar
Arkadaşlar diğer boyaların miktarlarını dengelemezseniz elbette istediğiniz rengi bulamazsınız. Çok güzel anlatılmış çok beğendim emeğinize sağlık
Merhaba elimde toz pembe boyavar bunu toprak tonuna çevırmek istıyorum nekullanmılıyım
Ellerinize sağlık çoooook güzel bir site ya hem proje ödevime yardımcı oldu hem de test çozmeme keşke her site sizin kadar ilgili olsa
? Ha bu arada başka konularda yayımlıyormusunuz?
Pudra pembesine ihtiyacım var nasıl elde edebilirim
Pudra ile pembeyi karıştır!
Lila renge hangi rengi katsak pudra rengi elde edebiliriz acaba elimizde lila var begenmedik duvar boyaninca değiştire bilirmiyiz
Teknoloji Bey Koyu Mor Hangi Renklerin Karışımı. LÜTFEN ACİLLLL!!!!
kırmızı olmuyor bende sevindim
Lila renge hangi rengi kavşak bej olur
Lila renge hangi rengi katsak bej olur veya açık gri
Kırmızı yanlış olmuş, kırmızı ana renk olduğu için elde edemeyiz.Mavi, sarı, kırmızı ana renktir bu nedenle bunlar karıştırılarak elde edilemez.Kırmızının yapılışını silmelisiniz, haklı mıyım???
Uyarınız için teşekkür ederiz.
Renk konusunda bu kadar meraklı insan olmasına şaşırdım! Bir matbaacı olarak söylemek isterim ki ana renkler CMYK dır. Baskıda dört temel işlem renginin kısaltmasıdır (Cyan(Mavi), Magenta(Kırmızı), Yellow(Sarı), Key (black/siyah). Bu renklerin belirli oranlar ile karışımdan çeşitli renkler elde edebilirsiniz. Yapacağınız renk için gerekli karışıma PANTONE kataloğundan (webde araştırırsanız çok fazla) bakabilirsiniz.
afedersınız ama kırmızı renkın ana renk oldugunu ve karıstılarak elde edılmeyecegını soyluyor
ne kadar…
Merhaba,
elimde açık gri renk boya var bu renge ne katmam gerekiyor şeker pembe yapabilemem için?
Bakır rengi nasıl oluşur?
Acil cevap verirmisiniz!
Kırmızı ve maviyi karıştırdığımızda ne oluyor admin. Lütfen cevap istiyorum işim acil.
abujubu nasıl
Teşekkürler ederiz renk karışımları için
Teknoloji isimli şahıs Bazı konularda bence bizim söylememiz yerine siz sayfayı tam bi şekilde yaparsanız daha iyi olur
turkuaz için teşekkür.
Merhabalar,
Söylemek istediğinizi tam anlamayadık. Açıklayabilir misiniz?
mavi nasıl elde edilir
Arkadaslar bordo tengi kırmızı ve yesil larisimi oluyor
Mor nasıl açılır nasıl kapanır
çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzel
renkler kuru boya değil boya ile oluşturulur ve renk sırası önemlidir
Mrb arkadaşlar altın sarısı yapmak için açık kahve ve sarı karıştırılıyor bunların oranını bileniniz varmı
Fatma hanım aramızda resim öğretmeni var.Eğer o görüp yazarsa sorunuzun cevabı gelir
Aradığım renk bulunmuyor bu ne iş
Vermionetta rengi hangi renk karışımlarından elde edilir..
Teşekkürler…
Su bazlı pigmentle açık kırmızıyı nasıl kan kırmızıya çeviririm
selam.turuncu rengimiz vr .turuncuyu ten rengine nasil cevire bilirim?
Siyah renk olmuyor arkaşlar
Bambu yaprağı rengi nasıl açık griye dönüştürülür
ya bişi dicem kırmızı artı yeşil sarımı oluyor. lütfen cevaplayın teknoloji
Fatma Hanım altın sarısı renk sorunuz cevaplanmıştır.
Gamze hanım Belirttiğiniz renkleri karıştırınca sarı olmuyor. Kahverengi oluşmaktadır.
Rıfat Bey sorunuzun cevabı renk eklenmiştir.
Fusya rengi eklenmiştir.
ARKADAŞLAR TÜM SORULARI YANITLADIK SAYILIR. SORMAK İSTEDİĞİNİZ RENKLERİ LÜTFEN BİZE YAZINIZ.
kıtsınız galiba. MAVİ KIRMIZI VE SARI BİLEŞENLERE AYRILMAZ YANİ ELDE EDEMEZSİNİZ ÖZÜRLÜMÜSÜNÜZ
Teşekkürler
Bugs bunny rengi nasıl elde edilir
Merhabalar Tuğba hanım,
Bugs bunny rengi derken çizgi film karakterinin üzerindeki renk mi?
adım enes soyadım sungurtekin
Gümüş rengini deneyin istiyorum
Gümüş rengini deneyin istiyorum beğenerek
Benim pembe ayakkabi var da onu hangi boyicam bana renkleri dayatmasınız pembeye hangi rengi karistirirsak renk olur
Reşat bey sorunuzu tam anlayamadım? Hangi rengi istiyorsunuz.
Şeffaf rengi hangi renklerle bulabilirim.
Mavi ve yeşil karışımı??
Mavi ile yeşil renginin karışımı
Merhabalar,
Mavi ile yeşil karışımı koyu yeşilimsi mavi renk oluşmaktadır.
Nilay hanım hangi şeffaf rengi istiyorsunuz. Beyaz mı yoksa diğer başka renklerin mi?
Merhaba lar ben evimi boyicamda ama hangi renge boyicagima karar veremedim.
Koltuklarınız ne renk?
Ama malesef siyah yok
Gamze hanım siyah renk oluşmaz.
Başka istediğiniz bir renk varsa bize yazabilirsiniz.
Toprak sarısını nasıl oluşturucam
Toprak sarısını nasıl elde edeceğim
Arif bey örnek bir görsel fotoğraf linki gönderebilir misiniz? Toprak sarısı rengi çok geniş bir renktir.
Füme rengini yapmaya çalışıyorum olmuyor lila ile mor karışımı diyorsunuz lila ile mor aynı zaten biri diğerinden biraz daha açık sadece yanee karıştırınca değişmiyor ve fumeyi yapamadım yardımcı olursanız sevinirim
Füme rengini yapamıyorum yardımcı olursanız sevinirim
Mehmet bey renk oluşumu eklenmiştir.
Selamünaleyküm.elimde lüle taşı rengi boya var Athena rengine çevirebilir miyim acaba. bilgisi olan varsa ve yardımcı olursa memnun olurum.herkese saygılar
Necati bey athena rengi örneği bize gonderebılır mısınız?
Bana buz mavisi lazım var mi?
Hamza bey Buz mavisi renk oluşturmak için Eflatun (1 kat) + Cam göbeği rengi (4 kat) + Beyaz (5 kat)
Petrol mavisi hangi renklerden olusur
Mustafa bey yazı içerisine ekledik.
harika bir paylaşım hayran kaldımmmm…
Pembe ile griti karıştırınca hangi renk oluşur
Griti renk örneği gösteren bir google fotoğraf linkini gönderebilir misiniz?
Açık mavi ,beyaz , turuncu karışımı hangi renk olur ?
selam ben coşkun ral:3005 ve ral:3007 renk karısımlarını yazarsanız çok sevinirim
teşekkür ediyorum
kumaş boyasında beyaz renk yok.
bej buz mavisi krem gibi beyazla yapılan renkleri nasıl yapabilirim.
Renk karışımları için teşekkürler
Erguvan renk karışımı nasıl yapacağım
Daha koyu bir pembe yapmak için hangi renkleri birlestirmeliyim
Tüm renklerin karışımından doğan r NK?
pembe ile gri rengi karışınca ortaya hangi renk çıkar acaba?
Mor gri karisimindan ne cikar
Meşe rengini nasıl elde ederim
Merhaba biz cuma günü ana renklerden ara renkleri olusturmaya çalıştık balon deneyiyle ama tüm sınıfın ara renklerden ana renk oluştu hocamız bunun nedenini araştırmamızı istedi ama bulamadm çok arstirdm ama yok siz bana yardım eder misiniz
Kahve ve mavi karışımı ne olur?
mavim yok beyazı nasıl bulcam hadi buna cevap verin
Kırmızı+Gri=?
üç ana tonun karışımı siyah oluşturur beyaz değil
Merhaba zümrüt yeşili nasıl elde edilir acaba öğrenebilir miyim lütfen
Antrasit elde etmek için öneriniz ve karışım hangi ölçülerde? Teşekkürler ayrıca bu son derece faydalı sayfa için.
Arkadaşlar mavi ve moru karıştırınca hangi renk elde ediliyor bilen varmı
Mavi ve moru karıştırınca hangi renk elde ediliyor bilen varsa yazabilirmi acaba?
gri ışık nasıl oluşur
Nuray hanım antrasit tutturmak çok zordur. Ama en yakın olanı size mail atacağım.
Merhaba vizon gri rengi nasıl elde edilir. Yardımcı olur musunuz? Teşekkürler
Burada sorulmuş fakat cevabınızı göremedim. Elimde lila rengi duvar boyası var pembeye daha yakın 3lt mevcut bunu açık gri nasıl yapabilirim. Emeğinize ellerinize sağlık Allah kolaylık versin.
Teşekkür ederim.
slm. verde renk nasıl elde ederim tşk.
Abicim, bordo hangi iki renkten oluşuyor? Ayrıca bir rengin gölgelendirmesini yapmak için ne kadar siyah koyulmalıdır?
Merhabalar
Bordo renk karışımı için: Kırmızı (1 kat) + Siyah (1 kat)
Mavi saçı siyaha nasıl çevrilir
Mavi+mor hangi renk?
Bej rengi nasil elde ederiz peki? Hangi renkleri ne kadar karistirmamiz gerekir ?
Venge rengi hangi renklerin karışımından oluşur.Bilgisi olan varmı?
Neslihan hanım,
Bej rengi nasıl elde edilir: Çok az sarı, açık gri ve biraz beyaz ekleyerek oluşturabilirsiniz. Oranları kendiniz ayarlamanız lazım.
Ben gri renk elde etmek için doğru oranları öğrenmek istiyorum..Bir kaç ton gri var tabi..Açık gri,vizon gri ve sıcak gri..Mavilik olmasını istemiyorum.Şimdiden teşekkür ederim.
Kızıl renk yok…
Merhaba elimizde mor rengi var. Kahverengiye çevirebilirmiyiz.
MERHABA;
KESE KAĞIDI RENGİNİ AÇMAK İÇİN BEYAZ KULLANSAK OLURMU ACABA
15 KG KESE KAĞIDI RENGİNE KAÇ KG BEYAZ KOYMALIYIZ
SOMON RENGİNİ COK AZ DA OLSA PEMBEYE CEVİREBİLİRMİYİZ
3 KG SOMON RENGİNİ NE KADAR HANGI RENKTEN KOYMALIYIZ
Merhaba elimde mavimsi bi koyu gri duvar boyası var,onu hangi renkle açık nötr bi griye çevirebilirim,yardımcı olursanız çok sevinirim
Parlement mavisini hangi renkletrden elde edebilirim
Krem ve kahveyi renginin karışımından nasıl renk cikaar
Krem ve. Kahveyi renginden nasıl bi renk çıkar
Abi cidden yorumları okurken kanser oldum sayfanın başında bile yazıyorken düzgün okumadığınızdan dolayı ya da araştırma yapmayı bilmediğinizden dolayı yorumların yarısından fazlası sarı kırmızı mavi nasıl oluşur demişsiniz ana renk onlar ANA RENK
İyi günler deri ayakkabım kahve rengi direk yeşil ile boyadım yeşil olur diye koyu bir kahve oldu tam asker rengi kına tonu gibi bir ton istiyorum tam olarak nasıl elde edebilirim bu tonu ve ya kaç kat süreyle siyah boya katarak elde edebilirmiyim
çok güzel bir site tavsiye ederim
bu site çok güzel herkese tavsiye ederim.
RENKLER ÇOK GÜZEL ÇOK BEĞENDİK BOYAYI YAPMASINI BİLEN YAPAR BİRAZ SEVGİNİZİ KATARSANIZ MUHTEŞEM RENKLER ORTAYA ÇIKACAKTIR. BOYA YAPMASINI BİLMİYORSANIZ BUYRUN YARDIMCI OLALIM.
#E12424, #FF7F3F, #FFCC00 ve # FDE910 nasıl elde edilir?
Buz beyazı hangi renkler den oluşur