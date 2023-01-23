Bilim ve Teknoloji

Renk Karışımları, hangi renkler karışırsa ortaya hangi renk çıkar buyrun

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Ocak 2023
214 5 dakika okuma süresi

Renk Karışımları, hangi renkler karışırsa ortaya hangi renk çıkar diye merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Renk karışımları ile ilgili birçok renk karışımına ulaşabilirsiniz.

Bir çok kişi hayranlıklar renklerin karışımlarından ortaya çıkan o şehvete kapılmaktayız. Renk karışımları konusuna başlamadan önce ilk olarak bir dipnot vermek istedik.

İlk renkleri ortaya çıkartan ise Ünlü fizikçi Isaac Newton ‘dur. Bu sayede günümüzde büyük bir önem arz eden renkler ile bir çok işlerimizi artık kolaylamaktadır. Şu an son teknoloji ile renk karışımları ile yüzlerce değişik tonlarda renkler ile evlerde duvarları boyamak için kullanılıyor.

NOT: RENK KARIŞIMLARI SAYFAMIZDA ÇOK FAZLA YAZI OLDUĞU İÇİN CTRL + F TUŞU İLE İSTEDİĞİNİZ RENGİ ARAYIP BULABİLİRSİNİZ.

TURKUAZ RENK HANGİ RENK KARIŞIMLARI İLE OLUR

Turkuaz Rengini oluşturmak için mavi ve yeşil renklerin karışımları ile oluşturabilirsiniz. Açık Turkuaz için Mavi + Yeşil + Beyaz renkleri karıştırabilirsiniz.

MOR RENK HANGİ RENK KARIŞIMLARI İLE OLUR

Mor rengi Kırmızı ve Mavi renklerin karışımı ile ortaya çıkıyor.

YEŞİL RENK HANGİ RENK KARIŞIMI İLE OLUR

Yeşil rengi elde etmek istiyorsanız Sarı ve Mavi renklerin karışımı ile ortaya çıkartabilirsiniz.

PEMBE RENK HANGİ RENKLERİN KARŞIMI İLE OLUR

Pembe renk ise Kırmızı ve beyaz renklerin karışımı ile elde edebilirsiniz.

KIRMIZI RENK HANGİ RENKLERİN KARIŞIMI İLE OLUR

Kırmızı Ana renktir, karıştırarak elde edemezsiniz.

Sarı ana renktir, karıştırarak elde edemezsiniz.

DİĞER RENK KARIŞIMLARI ŞÖYLE;

  • SAKS MAVİSİ rengi………Mavi mor ve beyaz renkleri karıştırarak elde edebilirsiniz. Azar azar ekleyip, kontrollü yapınız.
  • KUM GRİSİ rengi……Siyah + Beyaz + Sarı
  • SICAK GRİ rengi ……….Siyah + Beyaz + Az Mavi
  • KOYU YEŞİL rengi …….Yeşil+Siyah (Daha detaylı oranlar sayfanın en aşağısındadır)
  • YAPRAK YEŞİLİ rengi …….Siyah + Sarı
  • ÇAĞLA YEŞİLİ rengi ……..2 ölçü sarı + 1 ölçü mavi
  • YAVRU AĞZI (SOMON RENGİ)……..Turuncu + Beyaz
  • ERGUVAN rengi ……Mavi + Çok Kırmızı
  • EFLATUN rengi …….Mavi + Kırmızı + Beyaz
  • ÇİVİT MAVİSİ rengi …..Mavi + Mor + Beyaz
  • KAHVE (rengi)…………Kırmızı + Az Sarı + Az Siyah
  • KİREMİT RENGİ……Kırmızı + Kahve rengi
  • TABA rengi……..Turuncu + Kahve rengi
  • TEN RENGİ…………turuncu + beyaz
  • BORDO rengi……………….kırmızı + siyah
  • TURUNCU……………sarı + kırmızı (Tam oranları sayfanın aşağısındadır)
  • YAVRU AĞZI………..sarı + siyah + beyaz
  • GRİ……………………siyah + beyaz
  • AÇIK YEŞİL………….turkuaz + siyah
  • AÇIK YEŞİL………….mavi + yeşil + siyah + beyaz
  • KÜF YEŞİLİ………….mavi + yeşil + az siyah + beyaz
  • KAHVERENGİ………sarı + siyah + kırmızı
  • KAHVERENGİ………turuncu + siyah
  • KAHVERENGİ………turuncu + mor
  • KAHVERENGİ………kırmızı + yeşil
  • TABA-KREMİT………kırmızı + kahverengi
  • TABANIN TONU……kahve + kırmızı + sarı
  • LACİVERT……………kırmızı + çok mavi
  • ALTIN SARISI……….sarı + kahve
  • HAKİ YEŞİL………….kahve + yeşil
  • ZEYTİN YEŞİLİ……..mavi + açıkyeşil
  • YAĞ YEŞİLİ………….sarı + az siyah
  • GÜL KURUSU………mor + kırmızı
  • AÇIK BAKIR………….yaldız + kahve + kırmızı
  • FÜME………………….beyaz ve siyah
  • LİLA…………………….mavi + kırmızı + az beyaz

BİR ZİYARETÇİMİZİN YORUMU

Merhaba arkadaşlar,

Sizlere renklerle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Anladığım kadarıyla buna ihtiyacınız var. Ana renkler SARI, KIRMIZI ve MAVİdir. Diğer tüm renkler bu 3 rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Ara renkler ise TURUNCU(K+S), MOR(K+M) ve YEŞİLdir(S+M). Beyaz renksizliktir ve karışımlarda renkleri açmak için kullanılır. Siyah ise 3 ana rengin karışımıdır.(Siyahı 3 rengin varlığı, beyazı ise 3 rengin hiç olmayışı gibi düşünebiliriz) Bazı kaynaklar siyah ve beyaz renk değildir der bunu bilemiyorum.

Gelelim RGB konusuna. Işıkta renkler biraz daha farklı. Işıktaki ana renkler KIRMIZI, YEŞİL ve MAVİdir. Ara Renkler ise SARI(K+Y), MAGENTA(K+M) ve CYANdır(M+Y). Işıkta diğer tüm ara renk tonları bu 3 ana rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Gözümüzdeki, aydınlatmalardaki, ekranlardaki renkler ışık renk karışımı kuralına göredir. Işıkta 3 ana rengin birleşimi BEYAZ ışığı verir. Karanlıkta, yani ışık yokluğunda siyah renk oluşur. Nesneler yansıttığı ışığın renginde olur. Beyaz renkli nesneler tüm ışık renklerini yansıtırken, siyah nesneler ışığı soğurur ve bize siyah olarak görünür.

KIRMIZI RENK NASIL OLUŞUR

Kırmızı, Sarı, Mavi : Ana renklerdir.
Turuncu, Mor, Yeşil: Ana renklerin ikişerli karışımından oluşan renklerdir.
Sarı + Kırmızı = Turuncu
Sarı +Mavi = Yeşil
Mavi + Kırmızı = Mor

Kırmızı ana renk yani meydana getirilemeyen renk olarak geçer.Ama bunun yanında ateş kırmızısı olarak geçen ve turuncuya çok yakın bir renk vardır. Bu rengin 1/4 oranında sarı; 3/4 oranında da kırmızı renk içerdiği kabul edilir.Ayrıca renkler beyaz ışık haricinde diğer ışıklar altında farklı bir renkmiş gibi de algılanabiliyordur.

SİYAH RENK NASIL OLUŞUR

Siyah rengi oluşturmak için  malesef bir karışım bulunmuyor.

BEYAZ RENK NASIL OLUŞUR

Resimde gördüğünüz üzere 3 rengi karıştırdığınızda beyaz renk oluşmaktadır.

Renk karışımları konusunda bizlere sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına tıklayarak verilen cevapları kontrol edebilir, eğer sormak istediğiniz soru yoksa bize yorum kısmından yada info@teknoscrool.com adresinden ulaşabilirsiniz.Renk karışımları hakkında sizlere elimizden geldiği kadar detaylı bir şekilde bilgilendirme yaptığımızı düşünüyoruz.Sizlerin gördüğü eksiklik yada yanlışlıklar varsa bize iletirseniz çok memnun oluruz.Elimizden geldiği kadar güzel ve sadece bir içerik oluşturmak istiyoruz.

Kırmızı ve Mavi renk karışımında ise Karanlık Kırmızı rengi çıkmaktadır.

YÜZDE 100’E YAKIN RENKLERİ TUTTURMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ DETAYLI KARIŞIMLARI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

  • Pembe Renk oluşumu için: Sarı + Eflatun (3 kat) + Yeşil + Beyaz (5 Kat) (Yüzde 100 oranın oluşmaktadır)
  • Lavanta renk nasıl oluşur diyorsanız: Eflatun + Mavi + Yeşil + Beyaz (5 Kat) (Yüzde 99 oranında oluşmaktadır)
  • Altın sarısı rengi oluşturmak için : Sarı (3 Kat) + Eflatun + Yeşil (Altın sarısına ulaşma oranı Yüzde 91.2’dir)
  • Tam Koyu Yeşil Renk için: Yeşil (5 Kat) + Siyah (4 Kat) (Yüzde 99.8 oranında Koyu Yeşil oluşmaktadır)
  • Somon Rengi oluşturmak için: Sarı (3 kat) + Kırmızı (4 Kat) + Eflatun (3 kat) + Beyaz (5 Kat) Bu şekilde Somon rengi oluşturma yüzdesi Yüzde 99.4’dür.
  • Cyan Rengi için: Mavi + Yeşil
  • Fusya renk için: Eflatun (5 kat) + Mavi + Cyan (Yüzde 96.4 oranında bu renk oluşmaktadır.)
  • Koyu Mor Renk için: Eflatun (4 Kat) + Mavi (5 Kat) + Siyah (2 Kat) (Yüzde 96.6 oranında oluşmaktadır)
  • Turuncu hangi iki renk karışımı diyorsanız: Sarı (2 kat) + Kırmızı (2 Kat)
  • Açık Mavi renk için Sarı + Eflatun (2 Kat) + Cyan (5 kat) + Beyaz (5 kat)

KIRMIZI RENK TONLARI NASIL ELDE EDİLİR?

  • Çok açık (yumuşak) kırmızı için: Sarı (2 Kat) + Eflatun (3 kat) + Cyan + Beyaz (4 Kat)
  • Çok Koyu Kırmızı için: Kırmızı + Eflatun + Yeşil + Siyah (4 kat)
  • Kese Kağıdı renk için: Sarı (2 kat) + kırmızı (2 kat) + Eflatun + Beyaz (5 kat) (Kese kağıdı renk benzeme oranı yüzde 94.1’dir)
  • Turuncu renk tam olarak nasıl oluşur konusunda sorular gelmektedir. Bizde turuncu renk karışımı hakkında detaylı bilgi vermek istedik.
  • Turuncu renk karışımı için : Sarı (5 Kat) + Kırmızı (3 kat) bu şekilde yüzde 99.1 oranında turuncu renk oluşturabilirsiniz. Koyu turuncu renk için kırmızı renk oranını artırabilirsiniz. Açık turuncu için kırmızı renk oranını azaltabilirsiniz.
  • Siyah renk nasıl oluşur: Siyah rengi oluşturamazsınız.
  • Turuncu ile Mavi karışırsa Koyu zeytin yeşili oluşmaktadır.
  • Şampanya sarısı renk karışımı için arı rengi beyaz ile karıştırıp açınız. Daha sonra az turuncu rengi ekleyerek Şampanya sarısı oluşturabilirsiniz.

Pudra rengi oluşturmak için : Pudra rengi olarak tam bir renk yoktur. Fakat en yakın olan pudra rengi için Sarı + Kırmızı + Beyaz (5 kat) bu rengin açığı için beyazı azaltınız. Resimdeki gibi gözükecektir.

 

 

Füme rengi oluşturmak için: Füme rengi tam olarak oluşmamaktadır. Fakat en yakın olan Füme rengi için Beyaz (5 kat) + Siyah (4 kat) karışımda resimdeki renk oluşmaktadır. Koyu füme renk için siyah oranını artırmanız yeterli olacaktır. Açık füme için beyaz oranını çoğaltabilirsiniz.

 

 

Hardal rengi oluşturmak için Sarı (7 kat) + Eflatun (3 kat) oranında eklediğinizde yandaki renk ortaya çıkacaktır.

 

 

 

Buz mavisi nasıl oluşur: Eflatun (1 kat) + Cam göbeği rengi (4 kat) + Beyaz (5 kat) Buz mavisi renginin açık tonu için cam göbeği rengini azaltabilirsiniz. Koyu yapmak için camgöbeği renginin oranını artırabilirsiniz.

 

 

Petrol mavisi renk karışımı Eflatun (1 kat) + Mavi (1 kat) + Cam göbeği (5 kat) + Siyah (2 kat)

 

 

 

Teal renk karışımı için: Mavi (3 kat) + Camgöbeği (3 kat) + Yeşil (2 kat) + Siyah (2 kat)

 

 

 

Krem rengi oluşturmak için Sarı + Beyaz iki rengin karışımı ile elde edebilirsiniz.

 

 

NOT: İSTEDİĞİNİZ BİR RENK VARSA LÜTFEN BİZE YAZINIZ. HER TÜRLÜ RENK KARIŞIM ORANLARINI OLUŞTURUP EKLİYORUZ. ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR RENK SORULARINIZA CEVAP VERİYORUZ.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Ocak 2023
214 5 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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214 Yorum

  8. Hangileri yanlış acaba.Hemen düzeltelim melisa hanım…

  9. tabi yanlışlar var hala kırmızı olmuyor
    … bilginize

  14. Merhabalar Nisa hanım,

    Mavi ana renktir.Bu nedenle renk bileşenine ayrılmaz

  16. Enjeksiyon plastik hammadesinde yeşil plastik hammadesini gri renge hangi boyaylan AÇA bilirim vereceğiniz bilgiler için şimdiden taskkur ederim.

  17. Zafer bey çok zor bir soru sordunuz.Araştırıp size bilgi vereceğiz.

  23. Merhaba arkadaşlar pigment su bazlı boyada lacivert renk yaptım lacivert oldu görünüşte ama yeşil oluyor yeşil rengi nasıl kaybedebilirim bu konu hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla …

  26. Merhabalar 🙂 Bu renkler tuval çalışmalarında işe yarar mı ?

  28. sarı renk hangi renklerden oluşur sadece altın sarısı var.

  29. mesela yesil mavı kırmızı karısımı yok yapın ozman

  32. Arkadaslar somon rengini istiyorum ben ltf yardimci olunuz.

  39. Hepiniz kafayı mı yediniz! KIRMIZI ANA RENKTİR VE OLUSTURULAMAZ!
    *mimar sinan üniversitesi mezunu bir resim öğretmeniyim. bu da bilginize.

  40. Bakın SARI KIRMIZI VE MAVİYİ OLUŞTURAMAZSINIZ!
    Buradan da reklam olmaz ki gelin kurs için başvuru yapın desem…
    Durumunuz içler acısı…

    Burada ki renklerin hepsi doğru. Oranları bilmeniz gerekli.

  41. Çok teşekkür ederim.

    Sizin gibi daha bilgili bir kişinin açıklama yapması herkes için daha açıklayıcı olacaktır.

  44. Lacivert ana renk değildir ve yeşil sarı karışımından kırmızı oluşmaz. Yanlışız bunlar

  47. Hangi renklerini karistirinca sarı ortaya çıkıyor acil cevap

  51. Ana renkler sarı kırmızı .Mavi ve siyah bunlar tek başına bi renktir karışımı yoktur

  52. Ben bu sayfaya lens tercihi icin girdim ben koyu kahverengi gozluyum ama yesil olmasi icin hangi renk lens almaliyim

  54. Ten rengini sarı ve kırmızıyı karıştırıp turuncu elde edip içine bol miktarda beyaz katarak oluşturabilirsiniz

  55. kırmızı ana renk olduğu için kırmızı rengin arışımı yoktur

  56. kırmızı ana renk olduğu için kırmızı rengin arışımı yoktur

  58. Arkadaşlar renk karışımında dört ana renk baz alınarak yapılırsa daha seçkin olur. Böle çok karışık gelir size. Basit püf noktaları vardır karışımın onları bildikten sonra mantığını anında çözebileceğiniz kolay sistemi vardır. Ayrıca renk karışımları tüm hallerde aynıdır sadece kullanacağınız boya veya üzerinde işlem yapacağınız materyallere göre reaksiyonel yapılarını bilmeniz yeterli bunun ise boyanın karılımıyla alaksı çok yoktur.varsa sorunuz yardımcı olabilirim.

  59. benim bildiğim kadarıyla sarı değil yeşil ana renktir ve bütün renkler RGB yani kırmızı yeşil mavi ile oluşturulur her rengin rgb değerleri vardır. Led tvler projeksiyonlar bu üç temel renk ile çalışır.
    Led panellerin her bir pikseli üçe bölünüktür ve parçalar kırmızı yeşil maviden oluşur

  60. Arkadaşlar tamam tartışmayın tartışmanız beni üzüyor ve maaalesef tartışıyorsunuz bu konu da merakk ettiklerinizi kendiniz deneyebilir yada bira mantıklı olabilirsiniz anlama kıtlığı var galiba ana renkler 3le elde edimez çünkü ana renklerden başka renkler elde edilyor eğer illde yanlış gerçekler bububu falan diyecekseni z TEKNOLOJİ burda sorun ama biraz aıır gelin

  61. Merhaba arkadaşlar,
    Sizlere renklerle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Anladığım kadarıyla buna ihtiyacınız var. Ana renkler SARI, KIRMIZI ve MAVİdir. Diğer tüm renkler bu 3 rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Ara renkler ise TURUNCU(K+S), MOR(K+M) ve YEŞİLdir(S+M). Beyaz renksizliktir ve karışımlarda renkleri açmak için kullanılır. Siyah ise 3 ana rengin karışımıdır.(Siyahı 3 rengin varlığı, beyazı ise 3 rengin hiç olmayışı gibi düşünebiliriz) Bazı kaynaklar siyah ve beyaz renk değildir der bunu bilemiyorum.
    Gelelim RGB konusuna. Işıkta renkler biraz daha farklı. Işıktaki ana renkler KIRMIZI, YEŞİL ve MAVİdir. Ara Renkler ise SARI(K+Y), MAGENTA(K+M) ve CYANdır(M+Y). Işıkta diğer tüm ara renk tonları bu 3 ana rengin belirli oranlarda karışımı ile oluşur. Gözümüzdeki, aydınlatmalardaki, ekranlardaki renkler ışık renk karışımı kuralına göredir. Işıkta 3 ana rengin birleşimi BEYAZ ışığı verir. Karanlıkta, yani ışık yokluğunda siyah renk oluşur. Nesneler yansıttığı ışığın renginde olur. Beyaz renkli nesneler tüm ışık renklerini yansıtırken, siyah nesneler ışığı soğurur ve bize siyah olarak görünür.

  63. Güzel açıklamanız ve desteğiniz için çok çok teşekkür ederiz.

  65. Arkadaslar elimde gri şap var bunu siyah yapmam lazım hangi tür hangi renk boya girmem gerekir acil cevap verirseniz sevinirim
    Not:sıvı yani akıllı şap
    ACİL

  66. Çok açık yeşil çok açık sarı arası bir boyam var elimde,bu boyayı açık krem rengine dönüştürmek istiyorum ne yapmalıyım ?

  68. Koyupembe rengi,beyaza veya siyaha nasil cevirebilirim
    Tesekkur ederim

  69. leyla rengiyle hangi rengi karıştırsam güzel bir sonuç elde ederim ?

  72. Ten Rengi olmuyor Ten Rengi turuncu ve beyazı karıştırınca olur.
    Lütfen düzeltin.

  73. Gerekli düzeltme yapıldı eren bey,

    Yardımınız için teşekkürler

  76. Bir şey sormak hangi rengi karistirirsan ortaya kırmızı renk çıkar?

  78. Arkadaşlar morumsu nasıl olüşür yani ne mor nede pembe
    ???????yardımcı olursanız sevinir ????????????????

  80. Kırmızı ana renktir karıştırarak elde edemessiniz,mavi içinde geçerlidir

  83. Arkadaşlar mavi, kırmızı ve sarı renkleri oluşturulmaz. Bu 3 renk ana renklerdir. Teşekkürler. 🙂

  85. çok güzel bir site çok beğendim turkuaza cam göbeğine kadar renk oluşumu var bana ten rengi lazımdı hepsini deneyesim geldi 🙂

  87. yeşil ara değil bu dönem işledik kutu sayamam ktsymm kırmızı turuncu siyah yeşil mavi mor

  89. Lacivert bir anarenk değildir siyah ve mavinin karışımıdır

  92. Arkadaşlar diğer boyaların miktarlarını dengelemezseniz elbette istediğiniz rengi bulamazsınız. Çok güzel anlatılmış çok beğendim emeğinize sağlık

  93. Merhaba elimde toz pembe boyavar bunu toprak tonuna çevırmek istıyorum nekullanmılıyım

  94. Ellerinize sağlık çoooook güzel bir site ya hem proje ödevime yardımcı oldu hem de test çozmeme keşke her site sizin kadar ilgili olsa

  98. Lila renge hangi rengi katsak pudra rengi elde edebiliriz acaba elimizde lila var begenmedik duvar boyaninca değiştire bilirmiyiz

  99. Teknoloji Bey Koyu Mor Hangi Renklerin Karışımı. LÜTFEN ACİLLLL!!!!

  103. Kırmızı yanlış olmuş, kırmızı ana renk olduğu için elde edemeyiz.Mavi, sarı, kırmızı ana renktir bu nedenle bunlar karıştırılarak elde edilemez.Kırmızının yapılışını silmelisiniz, haklı mıyım???

  105. Renk konusunda bu kadar meraklı insan olmasına şaşırdım! Bir matbaacı olarak söylemek isterim ki ana renkler CMYK dır. Baskıda dört temel işlem renginin kısaltmasıdır (Cyan(Mavi), Magenta(Kırmızı), Yellow(Sarı), Key (black/siyah). Bu renklerin belirli oranlar ile karışımdan çeşitli renkler elde edebilirsiniz. Yapacağınız renk için gerekli karışıma PANTONE kataloğundan (webde araştırırsanız çok fazla) bakabilirsiniz.

  106. afedersınız ama kırmızı renkın ana renk oldugunu ve karıstılarak elde edılmeyecegını soyluyor

  108. Merhaba,

    elimde açık gri renk boya var bu renge ne katmam gerekiyor şeker pembe yapabilemem için?

  109. Bakır rengi nasıl oluşur?
    Acil cevap verirmisiniz!

  110. Kırmızı ve maviyi karıştırdığımızda ne oluyor admin. Lütfen cevap istiyorum işim acil.

  113. Teknoloji isimli şahıs Bazı konularda bence bizim söylememiz yerine siz sayfayı tam bi şekilde yaparsanız daha iyi olur

  115. Merhabalar,

    Söylemek istediğinizi tam anlamayadık. Açıklayabilir misiniz?

  120. renkler kuru boya değil boya ile oluşturulur ve renk sırası önemlidir

  121. Mrb arkadaşlar altın sarısı yapmak için açık kahve ve sarı karıştırılıyor bunların oranını bileniniz varmı

  122. Fatma hanım aramızda resim öğretmeni var.Eğer o görüp yazarsa sorunuzun cevabı gelir

  124. Vermionetta rengi hangi renk karışımlarından elde edilir..
    Teşekkürler…

  125. Su bazlı pigmentle açık kırmızıyı nasıl kan kırmızıya çeviririm

  126. selam.turuncu rengimiz vr .turuncuyu ten rengine nasil cevire bilirim?

  128. Bambu yaprağı rengi nasıl açık griye dönüştürülür

  129. ya bişi dicem kırmızı artı yeşil sarımı oluyor. lütfen cevaplayın teknoloji

  130. Fatma Hanım altın sarısı renk sorunuz cevaplanmıştır.

  131. Gamze hanım Belirttiğiniz renkleri karıştırınca sarı olmuyor. Kahverengi oluşmaktadır.

  134. ARKADAŞLAR TÜM SORULARI YANITLADIK SAYILIR. SORMAK İSTEDİĞİNİZ RENKLERİ LÜTFEN BİZE YAZINIZ.

  135. kıtsınız galiba. MAVİ KIRMIZI VE SARI BİLEŞENLERE AYRILMAZ YANİ ELDE EDEMEZSİNİZ ÖZÜRLÜMÜSÜNÜZ

  138. Merhabalar Tuğba hanım,

    Bugs bunny rengi derken çizgi film karakterinin üzerindeki renk mi?

  142. Benim pembe ayakkabi var da onu hangi boyicam bana renkleri dayatmasınız pembeye hangi rengi karistirirsak renk olur

  143. Reşat bey sorunuzu tam anlayamadım? Hangi rengi istiyorsunuz.

  147. Merhabalar,

    Mavi ile yeşil karışımı koyu yeşilimsi mavi renk oluşmaktadır.

  148. Nilay hanım hangi şeffaf rengi istiyorsunuz. Beyaz mı yoksa diğer başka renklerin mi?

  149. Merhaba lar ben evimi boyicamda ama hangi renge boyicagima karar veremedim.

  152. Gamze hanım siyah renk oluşmaz.

    Başka istediğiniz bir renk varsa bize yazabilirsiniz.

  155. Arif bey örnek bir görsel fotoğraf linki gönderebilir misiniz? Toprak sarısı rengi çok geniş bir renktir.

  156. Füme rengini yapmaya çalışıyorum olmuyor lila ile mor karışımı diyorsunuz lila ile mor aynı zaten biri diğerinden biraz daha açık sadece yanee karıştırınca değişmiyor ve fumeyi yapamadım yardımcı olursanız sevinirim

  159. Selamünaleyküm.elimde lüle taşı rengi boya var Athena rengine çevirebilir miyim acaba. bilgisi olan varsa ve yardımcı olursa memnun olurum.herkese saygılar

  162. Hamza bey Buz mavisi renk oluşturmak için Eflatun (1 kat) + Cam göbeği rengi (4 kat) + Beyaz (5 kat)

  167. Griti renk örneği gösteren bir google fotoğraf linkini gönderebilir misiniz?

  169. selam ben coşkun ral:3005 ve ral:3007 renk karısımlarını yazarsanız çok sevinirim
    teşekkür ediyorum

  170. kumaş boyasında beyaz renk yok.
    bej buz mavisi krem gibi beyazla yapılan renkleri nasıl yapabilirim.

  173. Daha koyu bir pembe yapmak için hangi renkleri birlestirmeliyim

  175. pembe ile gri rengi karışınca ortaya hangi renk çıkar acaba?

  178. Merhaba biz cuma günü ana renklerden ara renkleri olusturmaya çalıştık balon deneyiyle ama tüm sınıfın ara renklerden ana renk oluştu hocamız bunun nedenini araştırmamızı istedi ama bulamadm çok arstirdm ama yok siz bana yardım eder misiniz

  180. mavim yok beyazı nasıl bulcam hadi buna cevap verin

  183. Merhaba zümrüt yeşili nasıl elde edilir acaba öğrenebilir miyim lütfen

  184. Antrasit elde etmek için öneriniz ve karışım hangi ölçülerde? Teşekkürler ayrıca bu son derece faydalı sayfa için.

  185. Arkadaşlar mavi ve moru karıştırınca hangi renk elde ediliyor bilen varmı

  186. Mavi ve moru karıştırınca hangi renk elde ediliyor bilen varsa yazabilirmi acaba?

  188. Nuray hanım antrasit tutturmak çok zordur. Ama en yakın olanı size mail atacağım.

  189. Merhaba vizon gri rengi nasıl elde edilir. Yardımcı olur musunuz? Teşekkürler

  190. Burada sorulmuş fakat cevabınızı göremedim. Elimde lila rengi duvar boyası var pembeye daha yakın 3lt mevcut bunu açık gri nasıl yapabilirim. Emeğinize ellerinize sağlık Allah kolaylık versin.
    Teşekkür ederim.

  192. Abicim, bordo hangi iki renkten oluşuyor? Ayrıca bir rengin gölgelendirmesini yapmak için ne kadar siyah koyulmalıdır?

  193. Merhabalar

    Bordo renk karışımı için: Kırmızı (1 kat) + Siyah (1 kat)

  196. Bej rengi nasil elde ederiz peki? Hangi renkleri ne kadar karistirmamiz gerekir ?

  197. Venge rengi hangi renklerin karışımından oluşur.Bilgisi olan varmı?

  198. Neslihan hanım,

    Bej rengi nasıl elde edilir: Çok az sarı, açık gri ve biraz beyaz ekleyerek oluşturabilirsiniz. Oranları kendiniz ayarlamanız lazım.

  199. Ben gri renk elde etmek için doğru oranları öğrenmek istiyorum..Bir kaç ton gri var tabi..Açık gri,vizon gri ve sıcak gri..Mavilik olmasını istemiyorum.Şimdiden teşekkür ederim.

  201. Merhaba elimizde mor rengi var. Kahverengiye çevirebilirmiyiz.

  202. MERHABA;
    KESE KAĞIDI RENGİNİ AÇMAK İÇİN BEYAZ KULLANSAK OLURMU ACABA
    15 KG KESE KAĞIDI RENGİNE KAÇ KG BEYAZ KOYMALIYIZ

  203. SOMON RENGİNİ COK AZ DA OLSA PEMBEYE CEVİREBİLİRMİYİZ
    3 KG SOMON RENGİNİ NE KADAR HANGI RENKTEN KOYMALIYIZ

  204. Merhaba elimde mavimsi bi koyu gri duvar boyası var,onu hangi renkle açık nötr bi griye çevirebilirim,yardımcı olursanız çok sevinirim

  205. Parlement mavisini hangi renkletrden elde edebilirim

  206. Krem ve kahveyi renginin karışımından nasıl renk cikaar

  208. Abi cidden yorumları okurken kanser oldum sayfanın başında bile yazıyorken düzgün okumadığınızdan dolayı ya da araştırma yapmayı bilmediğinizden dolayı yorumların yarısından fazlası sarı kırmızı mavi nasıl oluşur demişsiniz ana renk onlar ANA RENK

  209. İyi günler deri ayakkabım kahve rengi direk yeşil ile boyadım yeşil olur diye koyu bir kahve oldu tam asker rengi kına tonu gibi bir ton istiyorum tam olarak nasıl elde edebilirim bu tonu ve ya kaç kat süreyle siyah boya katarak elde edebilirmiyim

  212. RENKLER ÇOK GÜZEL ÇOK BEĞENDİK BOYAYI YAPMASINI BİLEN YAPAR BİRAZ SEVGİNİZİ KATARSANIZ MUHTEŞEM RENKLER ORTAYA ÇIKACAKTIR. BOYA YAPMASINI BİLMİYORSANIZ BUYRUN YARDIMCI OLALIM.

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