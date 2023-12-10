Bilim ve Teknoloji

PUBG kılıç sembölü koyma-PUBG isme bıçak ekleme

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji10 Aralık 2023
0 1 dakika okuma süresi

PUBG oyunu yıllardır zirveden düşmeyen bir oyun olduğunu kanıtladı. Uzun yıllar daha popülerliği devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. PUBG oyununu profesyonel oynayanlar ya da takım arkadaşları ile oynayanlar nick’e çok önem vermektedir. Şekilli nickler genellikle dikkat çekici ve hafıza da kalmaktadır.

Bu yazımızda sizlere PUBG isminizin yanına kılıç işareti nasıl konulur eklemek istedik.

Kılıç sembolünü kopyalayıp nick bölümüne yapıştırmanız yeterli olacaktır. Bu arada nick değiştirmek için mecburen isim değiştirme kartı satın almanız gerekecektir. PUBG marketten satın alabilirsiniz.

İstediğiniz farklı işaret varsa bize yorum yazmanız yeterli olacaktır.

Pubg Gülücük Nick

Pubg Kelebek Sembolü

ʚїɞ

ʚɞ

εїз

ʚīɞ

❀ εїз ❀

Pubg Kalp Nick​

Pubg Bıçak Sembolü

Pubg Kral Tacı Nick

Pubg Yıldız Nick

Pubg TC Sembolü

ƬϾ

Ƭ͜͡Ͼ

Ƭ͜͡c⋆

Ƭ͜͡͏Ͼ⋆

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji10 Aralık 2023
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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