PUBG Mobile çentik sorunu ve çözümü (Pocophone F1)

Teknoscrool.com olarak artık Pocophone F1 kullanmaya başladık. İlk olarak telefon son derece başarılı ve üst segment teknik özelliklere sahiptir.

Fazla uzatmadan başımıza gelen olaydan bahsetmek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere Pocophone F1 modelinde çentik bulunmaktadır. PUBG Mobile oyununa girdiğinizde çentikten dolayı belli bir kısımı göremiyorsunuz. Çünkü çentik kapatmaktadır. Telefon ayarlarında çentik kapatma özelliği var fakat bu seferde çentik hizasındaki bölümü komple göremiyorsunuz. Bu sorunu internette baya bir araştırdık. Ekstra yüklenen bir uygulama ile bu sorun hallediliyor.

Çözümü uzaklarda değil yakında aramak gerekiyormuş. PUBG Mobile son güncelleme ile grafik ayarlarında çentikli ve kavisli akıllı telefonlar için ekstra grafik ayarları getirdi.

PUBG Mobile oyununa girdiğinizde Ayarlara giriş yapınız. Burada grafik ayarlarına girip sayfayı aşağıya doğru kaydırdığınızda 3 farklı ekran modu göreceksiniz.

Pocophone F1 için çentikli ayarı seçip oyundan çıkıp tekrar girmeniz gerekmektedir. Bu sayede bu sorun ortadan kalkmış bulunmaktadır. Açıkcası biz bu ayarı bulmadan önce bu kadar para verip bu sıkıntı devam etseydi sizlere farklı yöntemleri anlatmak zorunda kalmak istemiyorduk.

Pocophone F1 hakkında sormak istediğiniz her türlü soruyu bize iletebilirsiniz.