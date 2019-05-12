PUBG Lite telefon mu bilgisayar için mi?

Son zamanların oyun çılgınlığı PUBG olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

PUBG Mobile oyunu akıllı telefonlarda milyonlarca kişi tarafından oynanmaktadır. Tabi bilgisayar üzerinden de oynayanların sayısı oldukça fazladır.

Normal şartlar PC’de PUGB oynamak için oldukça kaliteli bir bilgisayarınızın olması gerekmektedir. BU PUBG Lite ile düşük donanımlı bilgisayarınızda bile oynayabileceksiniz. Aslında bilgisayar yerine akıllı telefonlar için bir lite modeli gelmesi gerekiyor. Bir çok telefonda maalesef çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. İsterseniz birkaç örnek verelim.

GM 5 Plus modelini aslında örnek bile vermeye gerek yok. Neden derseniz oynarken takılma yok ama oyun komple kapanıyor.

Huawei Honor 7 modelinde herhangi bir kapanma olmuyor fakat grafikler maalesef telefona geç yüklendiği için sıkıntı yaratıyor. Paraşüt ile iniyorsunuz fakat evlerin ve eşyaların telefonda ortaya çıkması 30 saniyeye buluyor.

SONUÇ: PUBG Lite sürümü bilgisayarlar için gelmektedir. Telefonlara geleceğini düşünmeyiniz. İnternette araştırdığımızda telefon için geleceğini sananların oldukça fazla olduğunu görüyoruz. PUBG Lite PC 23 Mayıs 2019 günü indirilmeye açılacak gibi gözükmektedir.