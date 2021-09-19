PUBG isim değiştirme kartı nasıl alınır ve kaç TL

PUBG Mobile oyununda genellikle ilk kayıt olduğunuzda nick kısmı çok önemsenmiyor. Oyuna yeni başladığınız için hoşunuza gider gitmez derken sıradan bir isim yazıp geçiliyor. Ama zaman ilerledikçe oyunda profesyonel oldukça isminizin duyulması için ya da isminizin akılda kalıcı olmasını istediğiniz zaman iş işten geçmiş oluyor.

Bu yazımızda size PUBG Mobile isim değiştirme kartı nasıl alınır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

İsim yenileme kartı kutulardan maalesef çıkmıyor. Mecburen UC yani para vermeden alamıyorsunuz.

PUBG isim değiştirme kartı nerede?

UC ile almak istediğiniz PUBG Mobile oyun arayüzüne girdiğinizde sağ üst tarafta “Shop” bölümünü göreceksiniz.

Bu kategoriye girdiğiniz zaman alttaki resimdeki gibi menüye girdiğinizde isim değiştirme kartını göreceksiniz. Genel olarak isim değiştirme kartı PUBG’de hangi bölümde diye soran çok olmaktadır. Çünkü shop bölümünde yüzlerce ürün yer almaktadır.

Ürünü satın aldığınızda isim değiştirme kartı sizin envanteriniz de olacaktır.

180 UC ne kadar?

180 UC ortalama 27 TL civarlarındadır.

İsterseniz direk PUBG oyun arayüzü üzerinden UC satın alabilirsiniz. Ya da internet üzerinden birçok E-Ticaret sitesi yada oyun PIN’leri satın internet sitelerinden alabilirsiniz.