PS3 PES 2019 demo indiriliyor mu?

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Oyun konsollarında Futbol oyunu olarak akla ilk gelen kesinlikle Pro Evolution Soccer Yani PES gelmektedir.

PES 2019 oyunu 30 Ağustos 2018 günü satışına başlanacak. Zaten uzun zaman önce ön sipariş alımları başlamıştı. Eğer almayı düşünüyorsanız PES 2019 demo oyunu bugün piyasaya çıktı.

PES 2019 Demo PS3’e indiriliyor mu diye soruyorsanız maalesef şimdilik bu sorunun yanıtı hayır olacaktır. Play Station Store resmi internet sayfasına baktığımızda PES 2019 Demo oyununu şu an için sadece PS4 oyun konsolları indirebilmektedir.

PS3 PES 2019 Demo indirme neden gelmediğine herhangi bir remi bilgi yok. Normal şartlarda PES 2019 oyunu PS3 içinde üretilecek. Aslında PS3 PES 2019 Demo versiyonunun yayınlanması gerekiyor.

İlerleyen saatlerde PS 3 PES 2019 demo indirme hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

PES 2019 demo oyunu şimdilik Xbox One ve PS4 için yayınlandı.Zaten eklediğimiz fotoğrafa bakınca sadece şu an için PS4 konsol seçeneğinin olduğunu göreceksiniz. İlerleyen saatlerde bilgisayarlar için Steam üzerinden yayınlanması beklemektedir.