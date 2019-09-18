Popüler soru: Instagram Hikayesine Konum Nasıl Eklenir?

Günlük yaşantımızın vazgeçilmezi olan sosyal medya uygulamalarından biri de Instagram. Instagram uygulaması üzerinden takip ettiğiniz kişilerin paylaşımlarına bakabiliyor ve siz de takipçilerinizle kendinize dair fotoğraflar ve videolar paylaşabiliyorsunuz. Bu paylaşım yöntemlerinden biri de Instagram üzerinden hikaye paylaşımı. Hikayeler, ana sayfada yayınlanan gönderi paylaşımından farklı olarak takipçileriniz tarafından tek seferde sadece belirli bir süre boyunca görüntülenebiliyor ve 24 saat sonunda hikayeniz takipçileriniz tarafından ulaşılamaz hale geliyor.

Bu özelliğinden dolayı anlık yaşadığı veya üzerinde paylaşım için çok vakit harcayamayacağı olayları takipçileriyle paylaşmak için kullanıcılar daha çok hikaye yöntemini kullanıyor. Bu olaylardan biri de tabii ki seyahat! Seyahat ettiğiniz yerleri de Instagram hikayeniz üzerinden konum belirterek kolaylıkla paylaşabilir takipçilerinizin merakını giderebilirsiniz.

Konumunuzu Takipçilerinizle Paylaşmak Aslında Çok Kolay

Bunun için tek yapmanız gereken -telefonunuzun işletim sistemi fark etmeksizin- Instagram’daki hikaye sayfanızı; ana sayfayı sağa kaydırarak veya ekranınızın sol üst kısmındaki profil fotoğrafınızın bulunduğu daireye dokunarak açtıktan sonra, açılan kamera aracı ile dilediğiniz fotoğrafı çekmek. Fotoğrafınızı çektikten sonra ekranınızın üst kısmında beliren simgeler arasından bir kare içerisindeki gülümseyen ifadenin bulunduğu simgeye dokunarak, hikayenize ekleyebileceğiniz unsurlara ulaşabilirsiniz.

Hikayenizde Konumunuzu Nasıl Belirteceksiniz?

Açılan pencerede çıkan unsurlar arasından ilk sırada bulunan konum aracına dokunarak konumunuzu gireceğiniz pencereyi açabilirsiniz. Konumunuzu Instagram’ın size önerdiği yakınınızdaki belirli lokasyonlar arasından veya kendi dilediğiniz şekilde arama barına yazarak seçebilirsiniz. Seçim işleminizi yaptıktan sonra konumunuz artık hikaye ekranında belirecektir. Kendi görsel tercihinize göre konum unsurunu fotoğrafınızla bir kompozisyon oluşturarak kullanabilirsiniz.

Bunun içinde yapmanız gereken tek şey, parmağınızla konum unsurunu sürüklemek veya çift parmağınızla unsuru küçültüp büyüterek boyutunu ayarlamak. Ayrıca konum unsuruna bir kez dokunarak, temasını değiştirebilir ve kendi zevkinize göre fotoğrafınızla daha uyumlu hale getirebilirsiniz.

Instagram hikayenizde konumunuzu takipçilerinizle nasıl paylaşacağınızı bildiğinize göre. Artık tek yapmanız gereken bol bol seyahat edip, seyahat ettiğiniz yerleri takipçilerinizle bol bol paylaşmak.

Son olarak, bu işlemleri uygularken telefon ayarlarınızdan konum özelliğinin açık olduğundan emin olun.