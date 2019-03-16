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Pocophone F1 ile Galaxy A9 farkları

tarafından 16 Mart 2019 Tarihinde eklendi

Bu yazımızda sizlere Xiaomi Pocophone F1 ile Samsung Galaxy A9 arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz.

Bu iki telefonu neye göre seçtin ve karşılaştırıyorsun diyorsanız fiyat olarak aynı oldukları için kıyaslamak istedik. İlk olarak iki telefonun fiyatları 2899 TL’dir. Tabi bazı indirimlerde telefonun fiyatlarının düştüğünü görüyoruz. Özellikle Pocophone F1 modeli geçtiğimiz haftalarda 2499 TL civarlarına kadar düştüğünü gördük. Lafı fazla uzatmadan karşılaştırmaya geçelim.

Not: Sadece iki telefon arasındaki farklılıkları yazıyoruz. Diğer özellikleri eklemedik.

 Xiaomi Pocophone F1Samsung Galaxy A9
Ekran Boyutu6.18 inç6.3 inç
Ekran/Gövde Oranı% 82.3% 80.5
Ağırlık182 Gram183 Gram
Arka Kamera12 MP24 MP
Dahili Depolama64 GB128 GB
CPU Frekansı2.8 GHz2.2 GHz
Batarya Kapasitesi4000 mAh3800 mAh
İşletim SistemiAndroid 8.1 OreoAndroid 8.1 Oreo
Piksel Yoğunluğu403 PPI392 PPI
Ekran TeknolojisiIPS LCDSuper AMOLED
İkinci Arka Kamera5 MP8 MP
Üçüncü Arka KameraYok10 MP
Dördüncü Arka KameraYok5 MP
Ön Kamera 20 MP24 MP
Yonga SetiQualcomm Snapdragon 845Qualcomm Snapdragon 660
GPU Frekansı710 MHz650 MHz
Hafıza Kartı DesteğiVarVar
4.5G TeknolojisiCAT 16CAT 9
Suya DayanıklılıkVarYok

Sonuç olarak baktığımızda Galaxy A9 modeli kamera yönünden ağır basmaktadır. 4 kamerası ile güzel ve net fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Performans yönünden incelediğimizde ise Pocophone F1 modeli öne çıkmaktadır. Özellikle Snapdragon 845 yonga seti iyi bir kullanım sağlamaktadır. Ayrıca likit soğutma teknolojisi ile yüksek FPS isteyen oyunlarda telefonun ısınmasını engellemektedir.

Biz iki telefon arasındaki farkları sizlere yazdık. Artık tercih tamamen size aittir.

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