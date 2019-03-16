Pocophone F1 ile Galaxy A9 farkları

Bu yazımızda sizlere Xiaomi Pocophone F1 ile Samsung Galaxy A9 arasındaki farklardan bahsetmek istiyoruz.

Bu iki telefonu neye göre seçtin ve karşılaştırıyorsun diyorsanız fiyat olarak aynı oldukları için kıyaslamak istedik. İlk olarak iki telefonun fiyatları 2899 TL’dir. Tabi bazı indirimlerde telefonun fiyatlarının düştüğünü görüyoruz. Özellikle Pocophone F1 modeli geçtiğimiz haftalarda 2499 TL civarlarına kadar düştüğünü gördük. Lafı fazla uzatmadan karşılaştırmaya geçelim.

Not: Sadece iki telefon arasındaki farklılıkları yazıyoruz. Diğer özellikleri eklemedik.

Xiaomi Pocophone F1 Samsung Galaxy A9 Ekran Boyutu 6.18 inç 6.3 inç Ekran/Gövde Oranı % 82.3 % 80.5 Ağırlık 182 Gram 183 Gram Arka Kamera 12 MP 24 MP Dahili Depolama 64 GB 128 GB CPU Frekansı 2.8 GHz 2.2 GHz Batarya Kapasitesi 4000 mAh 3800 mAh İşletim Sistemi Android 8.1 Oreo Android 8.1 Oreo Piksel Yoğunluğu 403 PPI 392 PPI Ekran Teknolojisi IPS LCD Super AMOLED İkinci Arka Kamera 5 MP 8 MP Üçüncü Arka Kamera Yok 10 MP Dördüncü Arka Kamera Yok 5 MP Ön Kamera 20 MP 24 MP Yonga Seti Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 660 GPU Frekansı 710 MHz 650 MHz Hafıza Kartı Desteği Var Var 4.5G Teknolojisi CAT 16 CAT 9 Suya Dayanıklılık Var Yok

Sonuç olarak baktığımızda Galaxy A9 modeli kamera yönünden ağır basmaktadır. 4 kamerası ile güzel ve net fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Performans yönünden incelediğimizde ise Pocophone F1 modeli öne çıkmaktadır. Özellikle Snapdragon 845 yonga seti iyi bir kullanım sağlamaktadır. Ayrıca likit soğutma teknolojisi ile yüksek FPS isteyen oyunlarda telefonun ısınmasını engellemektedir.

Biz iki telefon arasındaki farkları sizlere yazdık. Artık tercih tamamen size aittir.