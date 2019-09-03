Pocophone F1 10.3.5 ısınma durumunu PUBG’de denedik

Bu yazımızda sizlere Xiaomi Pocophone F1 ısınma konusunda bilgi vermek istiyoruz. Telefonumuzda yüklü olan versiyon 10.3.5’dir. Yeni güncelleme olan 10.3.7 sürümüne geçmeden önce ufak bir ısınma testi yapmak istedik. Genel olarak yeni güncellemeler geldiğinde kullanıcılar geçiş yapmadan önce araştırma yapmaktadır.

İlk olarak ısınma testini 10 dakika süre ile PUBG Mobile oynarak test ettik. En yüksek grafik ayarlarında 10 dakika oyun içinde bulunduk.

Oyuna başlamadan önce CPU-Z uygulamasını kurduk. Telefon dinlendikten sonra oyuna başlamadan önceki batarya sıcaklığı ve CPU çekirdek sıcaklığını resim olarak ekledik.

Yukarıdaki resim oyuna başlamadan önceki işlemci sıcaklığını göstermektedir.

Yukarıdaki resim oyuna başlamadan önceki batarya sıcaklığını göstermektedir.

Yukarıdaki ekran görüntüsü PUBG Mobile 10 dakika oynadıktan sonraki işlemci sıcaklığını göstermektedir. Ortalama olarak 5 dereceye yakın bir artış gösterdi. Batarya sıcaklığı ise 2 derece yükselerek 39 derece olmuştur.

Pocophone F1 modeli için 10.3.7 güncellemesi geldi. Bu sürüme henüz geçiş yapmaktadır. Açıkcası daha kötü sonuçlar alacağımızdan korktuğumuz için şimdilik beklemede kalacağız. Son versiyonunu telefonuna yükleyen ve test yapan olursa lütfen bize yorum yazarak tecrübelerinizi isteyiniz.

Biz son sürüme geçişi isteyen olursa yapmayı planlıyoruz.