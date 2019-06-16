PC Klavye’de Erkek işareti ♂ (sembolü) nasıl yapılır

Bu yazımızda sizlere bilgisayarda Erkek işareti (sembolü) nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Günümüzde çok fazla kullanılan bir sembol değildir. Yada kullanacaksanız internetten kopyala/yapıştır yapmak mantıklıdır. Sürekliliği olmayan bir sembol olduğu için sizlere en hızlı şekilde PC’de erkek işareti yapmayı anlatacağız.

Erkek İşareti Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonlarda ekstradan bir işlem yapmanıza gerek bulunmuyor. Neden derseniz zaten klavye bölümünde yüzlerce smile çeşitlerini bulabilirsiniz. Klavye’de erkek sembolü yapmak için bazı adımları uygulamanız gerekmektedir.

Başlat çubuğuna gelip arama bölümüne “karakter eşlem” yazıp enter’a basınız. Karşınıza birçok sembol içeren bir tablo çıkacaktır.

Yukarıda kırmızı işaretli yerine 2462 yazabilirsiniz.

Yada bunlarla hiç uğraşmadan direk olarak kopyala yapıştır yapmanız daha hızlı ve basit olacaktır.

Erkek Sembolü : ♂