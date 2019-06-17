PC Klavye’de çift S (§) simgesi nasıl yapılır?

Klavye’de çift S işareti nasıl yapılır konusunda anlatım yapmak istiyoruz.

Aslında bu işaret “Bölüm Simgesi” anlamına gelir ama kısaca Çift S işareti olarak biliyoruz. Bu işareti klavye kısayolları ile iki tuşla kombinasyonu yapamazsınız.

PC’de çift S işaretini yapmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır.

Birinci yöntem en basit ve hızlı olarak yöntemdir. Herhangi bir Word, excel, notepad,Powerpoint çalışma sayfası açın ve alt tuşuna basılı tutarken 0167 rakamlarını tuşlamanız yeterli olacaktır. Otomatik olarak çift S işareti çıkacaktır.

İkinci yöntem ise uğraştıran bir yöntemdir. Başlat’a gelip arama çubuğuna “Karakter Eşlem” yazıp enter tuşuna basınız. Karşınıza kod tablosu çıkacaktır.

Daha sonra Yazı tipi bölümüne Arial seçip “Gelişmiş Görünüm” kutucuğunu işaretleyiniz.

Son olarak “Unicode’a git” bölümüne gelip “00A7” yazıp enter’a bastığınızda § simgesini göreceksiniz.