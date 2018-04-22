Orta Segment Motorola Moto G6 özellikleri

Motorola Moto G6 resmi olarak tanıtıldı. Bu telefonun özellikleri orta segmentte oldukça iddialıdır. Tabi bu modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir netlik bulunmamaktadır.

Kısaca Motorola Moto G6 teknik özelliklerinden bahsedelim;

İlk olarak 5.7 inçlik 424 PPI Yoğunluğunda IPS LCD ekran bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 75.4’dür. Bu modeli 3000 mAh kapasitesine sahip bir batarya destekliyor. Hızlı şarj özelliği bulunurken malesef değiştirebilir bataryası bulunmamaktadır. Moto G6 kamera özellikleri olarak 12 MP ve 5 MP olmak üzere arka tarafta iki adet kamera ve 8 MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunmaktadır. Performansta ise 1.8 GHz hızında 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 chipset bulunuyor.

3 GB RAM ile size iyi bir performans sunmayı hedeflemektedir. 32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan microSD ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.Suya karşı dayanıklılığı olan bu model eşdeğerlerine göre bir adım öndedir. Parmak izi okuyucusu olan Motorola Moto G6 modeli uygun fiyat ile ülkemize gelirse oldukça büyük ilgi göreceğine hiç şüphe yok.

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