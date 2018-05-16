Orta segment Kralı Nokia X6

Nokia akıllı telefon dünyasında etkili olabilmek için yeni modeli olan Nokia X6’yı tanıttı. Orta segment pazarında ön planda olmak için bu seviyenin ses getiren modelin Nokia X6’nın teknik özelliklerine kısaca bakalım;

Nokia X6 modelinde 5.8 inçlik dev bir IPS LCD bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 80.36 olması ayrı bir güzellik katmaktadır.

3060 mAh’lık bir batarya kapasitesi yer alıyor. Hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada yüzde 50’lik bir dolum oranına ulaşmaktadır.

Nokia X6 kamera donanım olarak oldukça iddialı geliyor. 16 megapiksellik arka ana kamera ve 5 megapiksellik ikinci arka kamera bulunuyor. Bu ikinci kamera ise F2.2 diyafram aralığında derinlik algısı yakalayabilirsiniz. Ön kamerası da 16 megapiksel çözünürlüğe sahiptir.

Nokia X6’ya performans olarak baktığımızda 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti bulunuyor. 4 GB RAM ile sınıfında en iyi performans sağlayacak model diyebiliriz. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken bu hafıza bana yetmez diyorsanız kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Android 8.1 oreo sürümü ile yüklü gelmesi ise ayrı bir tat katıyor.

Nokia X6, 4GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu için 920 TL, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu için 1050 TL, 6GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu için ise 1200 TL fiyattan satılacaktır. Tabi bu fiyatlar ülkemizde geçerli değil. Nokia X6’nın Çin pazarından sonra Avrupa’da satışa sunulacağı henüz belli değil.

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