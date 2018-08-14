Oppo Find X Türkiye satış fiyatı düşüşte

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Oppo markasını internetten haber okuyanlar kesinlikle duymuştur. Etkileyici akıllı telefonları ile yurtdışında satış rekorları kırmaktadır.

Oppo’nun son amiral gemisi modeli Find X modeli satışa çıktığı ilk dakikalarda stokları bitirdi.

Tasarımı ve üst segment donanımı ile ülkemizde bulunan en iyi akıllı telefonlarda daha üstün donanıma sahiptir. Fakat Oppo markasını satan maalesef herhangi bir teknoloji devi bulunmuyor. Tabi yinede almak isteyenler için Oppo Find X Türkiye satış fiyatını yazmak istedik.

Yurtdışı ile bağlantıları olan kişiler getirdikleri Oppo Find X telefonu internetten satıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul’da satış ilanları olan Oppo Find X 4999 TL’den pasaport kayıtlı olarak satılıyor. İlk geldiğinde 6000 TL ile açılış yapmıştı.

Oppo Find X modelini aldığınızda garantisi olmadığını unutmayınız. Ancak aldığınızda telefoncu dükkanı size kendi garantisini sunabiliyorsa ve satışa yapan kişiye güvenip alabilirsiniz. Ufak bir arıza olsa bile garantisi olmadığını hatırlatalım.

Daha detaylı Oppo Find X özellikleri