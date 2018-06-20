Oppo Find X özellikleri ve tasarımı bomba etkisi yarattı

Oppo markası ülkemizde yer almıyor fakat yurt dışında çok etkili akıllı telefon modelleri ile ses getiriyor. Çıkardığı her model ile oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan bu şirket, dünyadaki akıllı telefon üretici şirketlerine tasarım konusunda ders çıkartacak bir modeli tanıttı.

Oppo Find X modelinin diğer telefonlardan farkı neredeyse çerçevesiz tasarımı diyebiliriz.

Oppo Find X ekran özellikleri: Bu modelde 6.4 inçlik dev bir ekran bulunuyor. Ekran teknolojisi olarak AMOLED tercih edildi. ekran/gövde oranı ise yüzde 92.25 gibi çok iddialı geldi. Oppo Find X modelinde ön kamera,ahize ve diğer sensörlerinin olmaması sizi şaşırtmasın. Ekran çerçevesi ve çentikten tamamen arındırılan bu model kullanıcıları çok cezbedecek.

Oppo Find X ön ve arka kamerası nerede?

Çerçevesiz ve çentikten kurtulan bu modelde arka ve ön kamera açılıp kapanan bir mekanizma içine gizlenmiştir. Bu sayede kamera lenslerinin çizilme derdi olmayacak.

Batarya kapasitesi olarak 3730 mAh‘lık bir batarya kullanılmaktadır. Oppo’nun kendi hızlı şarj teknolojisi yer almaktadır.

Oppo Find X performans özellikleri: Bu telefon gücünü 2.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli 6 GB RAM’li Qualcomm Snapdragon 645 yonga setinden almaktadır. Oppo Find X modelini yavaşlatmak neredeyse imkansız diyebiliriz. Ayrıca bu modelin 8 GB RAM’li olan versiyonuda üretilecektir.

Oppo Find X hafızası: 64 GB’lık oldukça yüksek bir dahili depolama hafızası bulunuyor. Tabi bu yetmez derseniz ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.

Oppo Find X kamera özellikleri: 16 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. İkinci arka kamerası ise 20 MP çözünürlüğe sahiptir. Özçekim kamerası ise 25 MP olması ile selfie tutkunlarını çıldırtacaktır.

Oppo Find X modeli Android’in son sürümü olan 8.1 Oreo sürümü gelecektir.

Oppo Find X Türkiye’ye gelecek mi?

Bu sorunun malesef net bir yanıtı bulunmuyor. Önceki modelleri ülkemize hiç gelmedi. Büyük ihtimalde Oppo Find X ülkemize gelmeyecek gibi durmaktadır.

Sonuç olarak baktığımızda muhteşem bir tasarım ile dikkatleri üzerine topladı. Sadece tasarımı değil teknik özellikleri ile çok çok başarılı bir model üretildi. Yurt dışında bu modelleri ülkemize getiren olursa talep görebilir düşüncesindeyiz.

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