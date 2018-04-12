Numara Engelleme (Huawei Mate 10 Pro)

Huawei numara engelleme konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Mate 10 pro’dan ziyade hemen hemen bütün Huawei modellerinde engelleme işlemi aynı yapılmaktadır.

Aslı isimli bir ziyaretçimiz Huawei Mate 10 Pro modelini yeni aldığını, ilk defa Huawei arayüzü kullandığı için numara engelleme işlemini nasıl yapabileceği konusunda bilgi istemiştir. Akıllı telefonlarda artık numara engelleme özelliği bulunmaktadır. İlk zamanlar 3.parti uygulamaları kullanılmak zorunda kalınıyordu. Fakat artık telefonda bulunan engelleyiciler çok başarılı şekilde filtreleme yapmaktadır. Huawei Mate 10 Pro modelinde numara engellemek için Çevirici açınız.

Çevirici son arananlar bölümüdür. Daha sonra üst üste 3 noktaya basın ve engellendi bölümüne geçiş yapınız. Ayarlar düğmesine dokunduğunuzda engelleme kuralalrına ve kara liste veyaz beyaz listeyi tercihlerinize göre yapılandırabilirsiniz.

Herhangi bir sorunuz olursa yada yapma işleminde sıkıntı yaşarsanız lütfen bize yorum yazarak ulaşınız.

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