Motorola One tanıtıldı! İşte özellikleri

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Motorola’nın 2 yeni modeli tanıtıldı. Uzun süredir beklenen Motorola One ve One Power modeli çentikli ekran tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

Motorola 2000’li yılların favori markası olmuştu. Akıllı telefon dünyasında son 2-3 yılda ürettiği modeller ile oldukça iddialı olmaya devam ediyor. Motorola One modlei adından da anlaşıldığı gibi Android One platformuna üye olarak pisaya çıkacaktır.

Motorola One teknik özellikleri

5.9 inçlik IPS LCD ekran ve 285 PPI Piksel yoğunluğunda yüzde 80.23 ekran/gövde oranına sahiptir.

3000 mAh’lık Motorola TurboPower hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

13 MP arka ana kamera ve bu arka kamera ile 2160p Ultra HD video kaydı yapabilirsiniz.2 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamerası bulunuyor. Bu arka kamera derinlik algısı özelliği katmaktadır. Ön kamerası 8 MP çözünürlüğündedir.

Performans olarak Qualcomm Snapdragon 625 chipseti bulunmaktadır. 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli ve 4 GB RAM ile oldukça hızlı bir kullanım hedeflemektedir.

64 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstrada takabileceğiniz hafıza kartı kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz. Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelen bu model ilk fırsatta Android 9.0 Pie sürümünü alacaktır.

NFC, 4.5G ve parmak izi okuyucusu ile orta segmentte iddialı bir model diyebiliriz. Motorola One modeli 299 Euro civarlarında yurtdışında satılacaktır. Bu cihazın ekim ayında satışa sunulacağı bekleniyor. Motorola One modeli Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir netlik bulunmuyor fakat gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.