LOL Oyununda İsim Nasıl Değiştirilir?

League of Legends oyunu birçok oyuncu tarafından vazgeçilmez olarak kabul ediliyor. Peki, bu oyunda adımızı değiştirmek istersek ne yapmalıyız? Oyunu tanıtarak başlayalım.

League Of Legends Nedir?

27 Ekim 2009 yılında Riot Games adlı video oyun yapım şirketi tarafından insanlara sunulmuş strateji oyunudur. Oyunda rakiplerinizle çarpışırken “şampiyon” adı verilen karakterleri oynuyorsunuz. Bu şampiyonların sayısı 100’den fazla ve oynanış tarzınızla eşleşen şampiyonu bulmak çok kolaydır. Oyuna başlarken bir hesap kurmanız gerekiyor. Oyunu indirip kurduktan sonra bu hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra oyunda bir “Sihirdar Adı,” belirlemeniz gerek. Bunu girdikten sonra asıl mücadeleye başlayabilirsiniz.

League Of Legends Nasıl Oynanır?

Oyun seçim ekranında şampiyonlarınızı seçtikten sonra savaşacağınız alana yani “Sihirdar Vadisi’ne” iniyorsunuz. Burada 14 mavi takımın, 14 kırmızı takımın olmak üzere toplam 28 kule bulunmakta. Bunun dışında 3 mavi takımın, 3 kırmızı takımın olmak üzere 6 inhibitör; 1 mavi takımın, 1 kırmızı takımın olmak üzere toplam 2 tane nexus bulunmakta. Oyunu kazanmanız için gereken rakip takımın Nexus’unu kırabilmek. Fakat ondan önce de rakibin kulelerini yıkmanız gerekiyor. Nexus’unuz ve rakip Nexus’u belirli bir süre tekrarında oyunda asker olan minyonları yaratır ve bu minyonlar karşılarına rakip düşman çıkana kadar koridorlara dağılarak koşmaya başlarlar.

Koridorlar

Oyunda 3 temel koridor vardır. Alt koridor (bot), Orta koridor (mid) ve Üst koridor (top). Bu koridorların dışında amansız canavarların bulunduğu bir orman vardır (jungle). Bu vadide 5’e 5 rakip takımla çarpışırken 2 kişi alt koridora, 1 kişi orta koridora, 1 kişi üst koridora ve 1 kişide ormana gitmektedir. Oyunda kendi koridorunuza varmanızdan bir süre sonra minyonlar ve rakibiniz gelecektir. Bu savaş meydanında birkaç taktikle rakibinizi tongaya düşürebilir ya da savunmacı bir oyun tarzı izleyerek rakibinizin hatasını arayabilirsiniz.

Oyun Maçını Kazanmak

Oyunun son safhalarında İnhibitörleri koruyan İnhibitör kuleleriyle karşılaşacaksınız, bu İnhibitör kulelerini indirdikten sonra karşınıza inhibitörler gelecek. İnhibitörleri de iş birliğiyle kırdığınızda takımınızın güçlü askerleri olan süper minyonlar harekete geçecek. Bu sayede rakibiniz minyon dalgalarını temizlemekte zorlanacaktır. Oyunda Baron Nashor ve Ejderler olmak üzere farklı orman yaratıkları bulunuyor ve bu yaratıkları öldürmek için bazen tüm takımın el ele vermesi gerekiyor. Bu yaratıkları öldürünce takımınız güçleniyor ve rakibi daha kolay alt edebiliyorsunuz.

League Of Legends’ta İsmimi Nasıl Değiştiririm? (Sihirdar Adı Değiştirme)

Oyunda başka kullanıcıları rahatsız edebilecek Sihirdar Adları kullanmak yasak. Bu nedenle uygunsuz bir Sihirdar Adı belirlerseniz oyun sizin adınızı bu nedenle değiştirebilir. Riot Games kullanıcılar şu kurallara uymadığında onların ismini değiştiriyor;

Ahlaki, tarihi ya da politik isimlere çağrışım yapan adlar,

Çok kaba, bunun yanında yetişkin kesime hitap eden kelimelerin yer aldığı adlar,

Nefret içerikli ve küfürlerin bulunduğu adlar.

Bunun dışında eski kullandığınız Sihirdar Adını beğenmiyorsanız, oyunun istemcisinde bulunan Mağaza’nın Hesap kısmından isim değişikliği etiketi alabilmek mümkün. Bunun fiyatı oyun nakit birimleri olan 1300 RP ya da 13900 maviöz ile bu etiketi alabilirsiniz. Bu isim değiştirme işleminden sonra oyuna yeniden giriş yaptığınızda adınız aktif oluyor.

Sihirdar Adı Seçilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Sihirdar adınız en az 3 en fazla 16 karakter olmalıdır. Bu uzunluktan daha uzun bir kelime yazarsanız hata ile karşılaşacaksınız.