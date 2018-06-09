LG K9 satış fiyatı 799 TL

LG’nin giriş seviyesindeki olan modeli K9 modeli ülkemizde satışa sunuldu.

LG K9 modeline Turkcell bayilerinden peşin fiyatına 799 TL’den sahip olabilirsiniz. Taksitli almak istersenizde 12/24/36/48 aylık taksitli seçeneklerle de alabilirsiniz.

LG K9 teknik özellikleri şöyle;

5 inçlik IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekran 294 Piksel yoğunluğuna sahip ve ekran/gövde oranı yüzde 64.36’dır. LG K9’da 2500 mAh’lık bir batarya destekliyor. Batarya malesef değiştirelemektedir. 8 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera yer almaktadır. Performans konusunda ise 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 yonga seti bulunmaktadır. 2 GB RAM ve Adreno 304 grafik işlemcisi bulunuyor. 16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken microSD hafıza kartı ile 32 GB’a kadar kapasitesine çıkartabilirsiniz. Bu modelde de 4.5G desteğininde olduğunu not düşelim.

Kimler bu modeli tercih etmeli diyorsanız akıllı telefonlarda sosyal medya kullanayım, internette sörf yapayım diyorsanız tam size göredir. Ama oyun oynamak istiyorum ve yüksek performans içeren uygulamalar kullanacağım diyorsanız malesef size göre uygun olmayacaktır.

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