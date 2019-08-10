Klavye’de mesaj yazarken titreşimi açma ve kapatma

Sıfır akıllı telefon aldığınızda telefonun ayarları yapılmadığı için mesaj yazarken bastığınız harften titreşim gelmektedir. Bu titreşimi genel olarak kullanan sayısı oldukça azdır. Hem kullanıcıyı rahatsız ediyor hem de şarj süresini kısaltmaktadır.

Peki Klavye titreşimi nasıl kapatılır?

Klavye’de titreşimi kapatmak için sizlere yardımcı olması için resimli anlatım yapmak istedik.

İlk olarak yukarıdaki resimde gösterdiğimiz gibi “virgül” tuşuna basılı tuttuğunuzda “Ayarlar” çark sekmesi ortaya çıkacaktır. Elinizi kaldırmadan Ayarlar tuşuna geçiş yapınız.

Açılan ekranda “Tercihler” menüsüne girmeniz gerekmektedir. Tercihler kategorisinde girdiğinizde aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi menüye gireceksiniz.

Ekran görüntüsünde kırmızı çizgi içine aldığımız bölüme tıkladığınızda mesaj yazarken titreşimi kapatabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki anlatımı Xiaomi akıllı telefonuna göre yapılmıştır. Genel olarak Google Klavye kullanan akıllı telefonlarda bu işlem uygulanmaktadır.