Karizmatik tasarıma sahip BlackBerry KEY2 özellikleri

Bir zamanların ulaşılması zor markası olan BlackBerry, yeni modeli KEY2 modelini tanıttı. tuşlu tasarımı ile farklılık yaratmaktadır.

Kısaca teknik özelliklerine bakalım.

BlackBerry KEY2 ekran özellikleri: 4.5 inçlik 433 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı yüzde 55.47’dir. Ekran boyutu küçük olunca telefonuda küçük sanmayın. Tuş takımı ile 6 inçlik bir telefondan daha büyük diyebiliriz.

BlackBerry KEY2 modelini 3500 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteği bulunmaktadır.

BlackBerry KEY2 Kamera özellikleri: 12 megapiksellik arka ana kamera bulunuyor. Bu kamera ile 2160p (Ultra HD) 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamera ise 12 megapikseldir. Bu ikinci kamera ise Diyafram aralığı F2.6 olmaktadır. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğündedir.

4.5G desteği ve parmak izi okuyucusunun da olduğu BlackBerry KEY2 modeli Türkiye pazarında yer alıp almayacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. BlackBerry KEY2 Türkiye satış fiyatı tahminimiz ise 3500-4000 TL arasında olacağını değerlendiriyoruz. Bir önceki model 3000 TL civarlarında satılmaktadır.

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