İyi ses veren 100-200 TL arası bluetooth hoparlör modelleri

Bu yazıda size 100-200 TL arası Bluetooth hoparlör çeşitlerinden bahsetmek istiyoruz. Günümüzde her cebe uygun hoparlör modelleri bulunmaktadır. Bütçeye göre ses kalitesi değişmektedir. Yazı kalabalığı yapmadan 100-200 TL arasında en iyi ses verecek hoparlör modellerini eklemek istiyoruz.

Mikado MD-54BT Bluetooth Hoparlör

Bu modelde ses çıkış gücü 13W’dir. Dahili bataryası ve USB desteği sunmaktadır. Ayrıca FM radyosu ile USB yanınızda olmadığı zaman yada telefonunuz olmadığı zaman kullanabilirsiniz. Fiyatı ise 149 TL civarlarındadır. Batarya süresi ise ortalama 3 saat civarı gitmektedir. Radyo kullanımında ise 4 yada 4.5 saat gibi süreleri görebilirsiniz.

Jameson BT-1300 Bluetooth Hoparlör

Bu model 12 W ses çıkış gücüne sahiptir. USB desteği bulunmaktadır. Şarj süresi ise tahmini olarak 4 saat civarı gitmektedir. Fiyatı ise 129 TL civarlarındadır.

Vestel Desibel H450 Bluetooth Hoparlör

Bu modelin 6 W ses çıkış gücü bulunmaktadır. Dahili batarya bulunurken ekstradan pil takabilirsiniz. Dahili mikrofon özelliği ile 185 TL civarlarında satılmaktadır.

JBL GO 2 Bluetooth Hoparlör

Bluetooth ses sistemi denilince akla ilk gelen marka JBL gelmektedir. Bu mode 3 W çıkış gücüne sahiptir. Dahili bataryası bulunurken pil ile çalıştırabilirsiniz. IPX7 IP seviyesi ile suya karşı dayanıklılığı bulunuyor. Dahili mikrofon özelliği ile 199 TL civarlarında satılmaktadır.