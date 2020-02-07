ISO Dosya Açma ve İSO Dosya Oluşturma Nasıl Yapılır?

Bilgisayar kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı soru ISO dosyalar nedir nasıl oluşturulur ve çalıştırılır sorularına cevap arayalım.

ISO Dosya Nedir?

İSO dosya genellikle kurulum için ya da paket halinde oluşturulmuş CD, DVD veya USB Diskler içerisinde bulunan tüm dosya ve klasörlerin tek bir dosya olarak derlenmiş bir dosyalama türüdür. Dosyalama sistemi açısından tüm dosya ve klasörlerin kutulanması gibi düşünülebilir. ISO dosyalarda bilgisayar ortamında kopyalama yapıştırma kesme gibi diğer dosyalarda yapılan işlemler yapılabilir dosyalardır. Sıkıştırılmış dosyalara benzerler ancak çalıştırılabilirler. ISO dosyalama sisteminde sıkıştırmada olduğu gibi alan tasarruf amacı güdülmez.

ISO Dosyası Nasıl Yapılır?

Kopyası çıkartılması istenen medya sürücüsünün ISO kalıbını oluşturmak için bir yazılımı kullanmak gerekir. Bir CD/DVD veya USB’nin ISO kalıp dosyasını çıkartabilmek için pek çok ücretsiz program bulunur. Ultra ISO, AnytolSo, Free ISO Creator ve Deamon Tools Lite gibi birçok ücretsiz program kullanarak ISO kalıp dosyası yapılabilir. Bu programlar pek çok download sitesinden edinilebilir. Ancak her zaman olduğu gibi reklam ve virüsler dikkat!

ISO Dosya Kalıbı Taşınabilir Ortama Nasıl Yazılır?

Hazırlanan ISO kalıp dosyası dosya üzerine ters tıklanarak açılabileceği gibi CD/DVD ve USB içerisine otomatik çalışacak şekilde yazdırabilir. ISO kalıp dosyasını optik disk üzerine yazmak için Nero Burning ROM Eğer bir işletim sistemi kurmak için İSO kullanılacaksa ki en fazla bu nedenle kullanılır. ISO dosyasının bilgisayar açılımında BIOS tarafından otomatik kullanımı istenir. Bunun için de ISO to USB ya da Rufus gibi bir program marifetiyle açılış diski yapılması sağlanabilir.

ISO Dosyasının İçeriği Nasıl Açılır?

ISO kalıp dosyaları Nero gibi bir programla açılabileceği gibi sıkıştırılmış bir klasör gibi de sıkıştırma programları ile açılabilir. Ya da dosya üzerine ters tıklayarak içeriği görüntülenebilir.

ISO İle İşletim Sistemi Kurulabilir Mi?

İşletim Sistemi geliştiricileri artık paket programları İnternet üzerinden ISO dosyalama sistemi ile download edilerek satılmaktadır. Seri numaraları ise açık kaynak sağlayıcılar hariç ücretle satılmaktadır. Unutulmamalıdır ki CD/DVD ya da USB Disklerden yapılan İSO işlemleri lisanslama sürecinden bağımsız değildir. Yani ISO ya çevrilen dosyalar ISO ya çevrilmeden önce Lisan istiyorsa çevrildikten sonra da kurulduğunda ya da çalıştırıldığında Seri Numarası isteyecektir.