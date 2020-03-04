İşe yarar mı bilemiyoruz: GM 5 Plus batarya kalibrasyonu

Bildiğiniz üzere bazı akıllı telefonlar modellerinde batarya kalibrasyonu işlemleri olmaktadır.

Tabi bu kalibrasyon ne kadar işe yarıyor bu durum çok tartışılır. Bazı kişiler başarı elde ederken bazı kişilerin bataryasında herhangi bir değişiklik olmadığını söylemiştir. Bu yazıda sizlere GM 5 Plus batarya kalibrasyonu nasıl yapılır konusunda bir yazı eklemek istedik. Teknoscrool.com olarak bizde aşağıda yazan GM 5 Plus batarya kalibrasyon adımlarını yapacağız. İnternette birkaç video izledik yapılanların pek işe yaramayacağını düşünüyoruz fakat yinede eklemek istedik.

GM 5 Plus batarya kalibrasyonu yapma

1.Adım: İlk olarak telefonu şarja takın ve yüzde 100 olunca şarjdan çıkarıp telefonu komple kapatınız.

2.Adım: Telefon kapalı halde tekrar şarja takın ve batarya tam dolduğunda şarjdan çıkarın.

3.Adım: Telefonu açınız ve PIN girme ekranı geldiğinde şifrenizi girmeden 1 dakika bekleyiniz.

4.Adım: PIN kodu girildikten sonra 1 dakika daha bekleyin ve telefonu tekrar kapatınız.

5.Adım: Telefonu kapandığında şarja takın ve yüzde 100 olana kadar şarjda tutmaya devam ediniz. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Dediğimiz gibi pek mantığımıza yatmadı bu yöntem ama deneyen olursa bize yorum yazarak sonucu söyleyebilirse çok memnun oluruz.

Eğer işe yaramazsa mecburen batarya değişimi yapmanız gerekiyor. GM 5 Plus bataryası sökülebilir olmadığı için mecburen ya telefoncuya yaptıracaksınız yada elinizde telefon tornavidası varsa internetten izleyip değiştirebilirsiniz. İnternette GM 5 Plus batarya fiyatı 49 TL ile 59 TL arasında değişiyor.

Not: Telefonu 2 yıldan fazla kullanıyorsanız artık bataryanızın çok performansı kalmamış olabilir. Bu durumuda aklınızda olmasında fayda var.