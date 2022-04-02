Bilim ve Teknoloji

Instagram’da Yaptığım Yorumlara Nasıl Bakarım

Instagram'da Yaptığım Beğenilere Nasıl Bakarım

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar2 Nisan 2022
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Daha önce YouTube’da yaptığımız eski yorumlara nasıl ulaşacağımız hakkında bir yazı yazmıştık, o yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Tıpkı diğer sosyal medya hesapları gibi Instagram’da da eski yorumlarımızı, beğenilerimizi merak edebiliyoruz. Bu geçmişe yönelik etkileşim desteğini bazı uygulamalar(Örneğin TikTok) desteklemese de, neyse ki Instagram destekliyor.

Siz de eskiden yaptığınız yorum ya da beğeni gibi etkileşimlere bakmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

1) Sağ altta bulunan profil fotoğrafımızdan profilimize giriyoruz.
2) Sağ üstte bulunan üç çizgiye tıklıyoruz.


3) “Hareketlerin” adlı seçeneğe tıklıyoruz.


4) Ardından “Etkileşimler” adlı seçeneğe tıklıyoruz.


5) Açılan sayfada dilerseniz yorumlara, dilerseniz beğenilere, dilerseniz de hikaye yanıtlarına bakabilirsiniz.

Takıldığınız bir yer varsa ya da konuyla alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar2 Nisan 2022
0 Bir dakikadan az
Çağlar Serdar fotoğrafı

Çağlar Serdar

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