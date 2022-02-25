YouTube’da Eskiden Yazdığınız Yorumları Nasıl Görürsünüz?

Hepimizin bildiği gibi internet uzun bir süredir hepimizin evinde. Eskiden beri de nerede yeni bir sosyal medya sitesi var, biz de oraya gidiyoruz ve kendimiz için bir profil oluşturuyoruz. Peki hiç düşündünüz mü, bu yıllar önce açtığınız ilk hesaplarınızda ne tür yorumlar yaptınız? Çünkü geriye dönüp baktığımızda bu yorumlar bazen bir tebessüm, bazen bir öfke bazen de bir utanç uyandırıyor. Özellikle de bu yazdığınız yorumları küçük yaşta yazdığınızı varsayarsak utanç duymanız çok muhtemel.

Biz de size bu yazımızda bu sosyal medya sitelerinden biri olan YouTube’da yapmış olduğunuz yorumlara iki tıkla nasıl ulaşacağınızı göstereceğiz. Böylelikle eskiden yaptığınız ve şu anda pişman olduğunuz yorumlar varsa onlardan da kurtulabileceksiniz.

https://www.youtube.com/feed/history sayfasını açınız.

sayfasını açınız. Sonrasında sağda bulunan “Yorumlar” seçeneğine tıklayın.

Ek olarak bu işlemi mobilden yapmak istiyorsanız, verdiğimiz bağlantının üzerine basılı tutup yeni sekme olarak açmanız gerek ve ardından “Masaüstü sitesi” yazan seçeneğe tik atmanız gerek.

Tebrikler, bu sayfadan aşağı indikçe eski yorumlarınızı göreceksiniz. Eğer hesabınız o kadar eski değilse normal olarak yorumlar daha az olacaktır. Eğer yapamadığınız bir yer varsa ya da teşekkür etmek isterseniz çekinmeden yorum yazabilirsiniz.