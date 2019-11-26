Instagram’da Spam Takipçilerden Nasıl Kurtulursunuz?

İnstagram hesabınız da ani bir yükseliş fark ediyorsanız ve gelen takipçilerin sizi tanımadığını, rastgele geldiğini düşünüyorsanız bu konuda tek değilsiniz.

Bu durum birçok kullanıcı tarafından şikayet edilesi bir durum. Bu makalede İnstagram’da spam takipçilerden nasıl kurtulacağınızı okuyacaksınız.

İzin Verilmiş Uygulamaları Kontrol Etmek

Takip ettiğiniz veya takip edildiğinizi gösteren sayılarda ani değişiklik hesabınıza erişimine izin verdiğiniz bazı uygulamalar tarafından değiştirilmiş olasılığı muhtemeldir. Buna örnek olarak kendi takipçi kitlenizi analiz etme isteğinizle indirdiğiniz uygulamalardır. Bu uygulamalar sahte olmakla birlikte başka amaçlar uğruna yapılmış uygulamalardır.

Bu uygulamalar sizin hesabınıza erişebiliyor mu sorusuna şu şekilde kontrol ederek cevap bulmuş olursunuz. Hesabınızdan ayarlar kısmına gelin. Ayarlar kısmına geldikten sonra izinli uygulamalar adımını takip edin. Bu noktada eğer varsa erişimi olan herhangi uygulama bu uygulamaların hesabınıza erişimini engelleyebilirsiniz.

Şifrenizi Yenilemek

Erişimine izin verdiğiniz uygulamaların erişimini engelledikten sonra kullandığınız uygulamaların şifrenizi ele geçirme ihtimali vardır. Bu sebeple harf, rakam, özel karakterler, büyük küçük harflerin tamamından yararlanarak yeni ve güçlü bir şifre kullanmanızda fayda var. Oluşturduğunuz şifre ve hesap bilgilerinizi orijinal uygulama dışında hiçbir sosyal ağ üzerinde girmeyi denemeyiniz.

Bu güvenlik aşamaları dışında İnstagram’ın iki faktörlü kimlik doğrulaması özelliğinden yararlanabilirsiniz. Yine ayarlar kısmından güvenlik butonuna gelip, iki faktörlü kimlik doğrulaması yapabilirsiniz. Bu işlemden sonra kısa mesaj ile doğrulama kodu ile hesabınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Alınması Gereken Önlemler

Sizi takipten çıkaranları görmek, profilinizi ziyaret edenleri görmek, daha fazla takipçi kazandırdığını söyleyen uygulamaları ve çeşitli siteleri görmüş olmalısınız. Bu veya buna benzer amaçlar uğruna şifre ve kullanıcı adıyla farklı yerlerden giriş yapan kullanıcılar bekledikleri vaatlerle karşılaşmıyorlar.

İstedikleri olmamakla birlikte hesaplarında güvenlik açığı ortaya çıkıyor ve özel bilgileri özel olmaktan çıkıyor. Yaşanan duruma karşı alınabilecek en iyi önlem bu tarz site ve uygulamalardan uzak durmak olacaktır. Bu tarz yollar tercih etmek yerine içerikte değişikliğe, ilgi çeken, daha farklı ve özgün paylaşımlar yapmak sizler için daha güvenli olacaktır.