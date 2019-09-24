İnstagram’da Grup sohbeti Nasıl Oluşturulur?

Gelişen dünyada sosyal medyasız yaşamak artık imkansız hale geldi denebilir. arkadaşlarımızın eşimizin dostumuzun ne yaptığını hayatında ne gibi gelişmeler olduğunu sosyal medyadan takip eder olduk. Hatta iş öyle bir hal aldı ki normal olarak numarasını kişiler listemizde bulup aramak yerine sosyal medyadan DM yoluyla iletişime geçmeye başladık. Sosyal medya şirketlerinin geliştirdikleri yeni yöntemlerle aynı anda bir değil birden fazla dostumuzla iletişim kurmamız mümkün oldu. Üstelik onlarla iletişimde olan sadece biz değil aynı anda iletişime geçtiğimiz diğer insanlar da sohbet edebilirler. Buna grup sohbeti deniliyor. Peki, bu grup sohbeti nasıl yapılıyor?

Gelin bu grup sohbeti nasıl oluşturuluyor adım adım öğrenelim.

İnstagram Grup Sohbeti Oluşturma Adımları

1. Ana sayfamızın sağ üst köşesinde duran ok işaretine benzeyen simgeye tıklayın.

2. Dm kutumuzun sağ üst köşesinde bulunan artı işaretine tıklayın

3. Toplu sohbet etmek istediğimiz iki ve ya daha fazla kişiyi çıkan listeden seçelim ve ardında ileri yazan yere tıklayalım (ios için)

4. Göndermek istediğiniz bir mesaj yazın hatta isterseniz kütüphanenizden bu mesaja eklemek için seçeceğiniz fotoğraf veya videoyu da eklemek için küçük fotoğraf simgesine tıklayabilirsiniz. Ya da tercihiniz anlık bir fotoğraf veya videodan kıllanmak istiyorsanız fotoğraf kamerası şeklinde olan simgeye tıklayabilirsiniz.

5. Hatta göndereceğiniz görseli tercih ederseniz efekt ve filtrelerle de süsleyebilirsiniz.

6. Son olarak gönder yazısına dokunarak sıcak ve canlı bir sohbeti başlatabilirsiniz.

İnstagram Grup Sohbetine İsim Vermek Nasıl Olur?

Oluşturduğunuz sohbet grubuna sizinle en çok bağdaşan, gruptaki kişilerin ortak bir özelliğini isim olarak kullanmanız da mümkündür. Bununda belirli aşamaları var tabi ki. Bu aşamaları aşağıda sizinle paylaşacağız.

İşte İnstagram Grup Sohbetine En Uygun ismi Verebilmenin Yolu

Tüm bu aşamaları tamamlayıp bir grup sohbeti oluşturduktan sonra bu sohbete bir ada da verebilirsiniz. Bir grup konuşmasına ad vermek için ise grup konuşmasına ve ardından bu gruba bir ad ver seçeneğine tıklayarak istediğiniz yaratıcı ismi grubunuza verebilirsiniz.