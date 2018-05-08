Instagram hesap kapatma (Telefondan hesap silme)

Instagram hesap kapatma nasıl yapılır konusunda basit ve kısa bir yazı arıyorsanız buraya. Ayrıca telefondan Instagram hesap kapatma nasıl konusunda da sizleri bilgilendirmek istedik.

Telefondan Instagram silme ile kalıcı olarak Instagram hesap silme arasında herhangi bir farklılık bulunmadığını söylemek istedik. Instagram hesap kapatma işlemini bilgisayarınızdan yada telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Zaten günümüzde artık bilgisayar kullanım oranı oldukça düştü. Bilgisayarda bile oyun oynamayı tercih etmiyorken artık herşeyimizi akıllı telefonlardan hallediyor olduk. Neyse konuyu uzatmadan Instagram hesap kapatma nasıl yapılır konusunda geçelim.

INSTAGRAM HESAP KAPATMA

İlk olarak Instagram hesap silme linkine tıklayınız. (Eğer oturumunuz açık değilse sizden kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmenizi isteyecektir.)

Oturumunuzu açtıktan sonra karşınıza Hesabınız neden siliyorsun sorusu ekranı gelecektir. Kısa yoldan hiç uğraşmamak için “ Başka bir şey ” seçeneğini seçebilirsiniz.

” seçeneğini seçebilirsiniz. Seçme işleminden sonra sizden tekrardan Instagram şifrenizi girmenizi isteyecektir.

Instagram silme ekranında size şu uyarı verilmektedir. Dikkatli olarak okumanızı isteriz. Bazı kişiler Instagram hesap kapatma işleminden sonra tekrardan aynı kullanıcı adı ile hesap açabileceğini düşünmektedir. Uyarı şu şekilde “Aşağıdaki düğmeye bastığında, fotoğrafların, yorumların, beğenmelerin, arkadaşlıkların ve diğer tüm verilerin kalıcı olarak kaldırılacak ve bir daha kurtarılamayacaktır. Gelecekte başka bir Instagram hesabı oluşturmaya karar verirsen, tekrar aynı kullanıcı adıyla kaydolamazsın.“

Kırmızı renkli olan butona basınız. ( Hesabımı kalıcı olarak sil )

Artık bu işlemlerden sonra Instagram hesabınız kaldırdıldı ve aşağıdaki resmi göreceksiniz. Instagram sizin için üzülüyor. Bakalım siz üzülecek misiniz?

Telefondan Instagram hesabımı silme

Telefondan Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız yukarıdaki anlattığımız bütün işlemlerin aynısını yapmanız yeterli olacaktır. İnternette gördüğümüz kadarıyla bir sinirle yada bir hışımla Instagram hesabını kapatanlar bir süre sonra pişman olduklarını görüyoruz. Sizde düşünmeden böyle bir hesap kaldırma yapıyorsanız size olan önerimiz Instagram hesabı dondurma ve tekrardan hesabı aktif etme yazımızı okuyabilirsiniz. İlk olarak hesabınızı dondurun. Belli bir süre sonra hesabınızı tekrar aktif edebilir yada komple silebilirsiniz.

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