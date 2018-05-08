Instagram hesap kapatma (Telefondan hesap silme)

Instagram hesap kapatma nasıl yapılır konusunda basit ve kısa bir yazı arıyorsanız buraya. Ayrıca telefondan Instagram hesap kapatma nasıl konusunda da sizleri bilgilendirmek istedik.
Telefondan Instagram silme ile kalıcı olarak Instagram hesap silme arasında herhangi bir farklılık bulunmadığını söylemek istedik. Instagram hesap kapatma işlemini bilgisayarınızdan yada telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Zaten günümüzde artık bilgisayar kullanım oranı oldukça düştü. Bilgisayarda bile oyun oynamayı tercih etmiyorken artık herşeyimizi akıllı telefonlardan hallediyor olduk. Neyse konuyu uzatmadan Instagram hesap kapatma nasıl yapılır konusunda geçelim.
Artık bu işlemlerden sonra Instagram hesabınız kaldırdıldı ve aşağıdaki resmi göreceksiniz. Instagram sizin için üzülüyor. Bakalım siz üzülecek misiniz?
Telefondan Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız yukarıdaki anlattığımız bütün işlemlerin aynısını yapmanız yeterli olacaktır. İnternette gördüğümüz kadarıyla bir sinirle yada bir hışımla Instagram hesabını kapatanlar bir süre sonra pişman olduklarını görüyoruz. Sizde düşünmeden böyle bir hesap kaldırma yapıyorsanız size olan önerimiz Instagram hesabı dondurma ve tekrardan hesabı aktif etme yazımızı okuyabilirsiniz. İlk olarak hesabınızı dondurun. Belli bir süre sonra hesabınızı tekrar aktif edebilir yada komple silebilirsiniz.
Sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.