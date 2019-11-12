Instagram Hesabı ‘İşletme Hesabından’ Nasıl Çıkarılır?

İnstagram uygulaması şüphesiz son zamanların en çok kullanılan mobil uygulamalarından biridir.

Fotoğraf ve video paylaşımı yanında dilediğiniz kişiler ile doğrudan iletişime geçme, özel yazışmalar yapma imkanı da sağlayan İnstagram uygulaması, eğer bir işletme sahibi iseniz bu işletme ile alakalı profil oluşturma ve gerektiğinde bu platformda ürün ve hizmet sunma imkanı da tanımaktadır.

Instagram İşletme Hesabı Nedir?

İnstagram platformu üzerinde kişisel profilinizi oluşturma ve şahsi paylaşımlarda bulunma seçeneğinin yanında, bir işletme sahibi iseniz bu işletmeye özel bir profil oluşturma, bu profil üzerinden daha çok potansiyel müşteriye ulaşma ve onlara ürün veya hizmet sunma seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bu işletme hesabı tamamı ile işletmenize has, onun tanıtımına, vaat ettiğiniz ürün veya hizmetin sergilenmesine ve pazarlanmasına yarayan, müşterilerinizin sizinle doğrudan iletişime geçebildiği bir hesaptır.

Instagram İşletme Hesabı Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Sahip olduğunuz işletme adına İnstagram uygulaması içerisinde bir işletme hesabı edinmeniz durumunda, kişisel İnstagram profilinizde sahip olamayacağınız birçok özelliğe sahip olabileceksiniz.

Bunlardan bazıları şöyledir;

İnstagram uygulaması üzerinden ve yine doğrudan İnstagram uygulaması güvencesi ile işletmenizin reklamını yapabilmek,

İşletmeniz adına yapmış olduğunuz paylaşımların istatistikleri ve erişim oranları daha detaylı biçimde görüntüleyebilmek, böylelikle hangi ürün veya hizmetin daha çok rağbet gördüğünü tespit edip işletmenizin gelecek planlamasına yön verebilmek,

Varsa işletmenizin Facebook sayfasına da bağlanabilmek, böylelikle tek bir platformdan aynı anda iki sosyal ağ paylaşımlarınızı, işletmenize ulaşan talep, öneri ve şikayetleri yönetebilmek.

Daha birçok özelliği kullanımınıza sunan İnstagram işletme hesabı bu şekilde ticari hayatınızı oldukça kolaylaştırmakta ve dijital dünyada sanal müşterileriniz ile daha kolay buluşma, işletmenizi tanıtma ve ürün veya hizmet sunma imkanı sağlamaktadır.

Instagram Hesabı ‘İşletme Hesabından’ Nasıl Çıkarılır?

Herhangi bir İnstagram hesabınız var ve bu hesabınızı işletme hesabına çevirmiş durumdaysanız şu adımları izleyerek hesabınızı işletme hesabı statüsünden çıkarabilirsiniz;