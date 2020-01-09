Huawei Garanti Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ürünlerinin garanti sorgusunu nasıl yapılacağı ve ne kadar garanti süresinin kaldığı birçok Huawei ürününe sahip kullanıcılar tarafından merak edilen sorudur.

Huawei Garanti Sorgulama İçin Gerekenler Nelerdir?

Günümüzde Huawei markası oldukça bilinen, tercih edilen ve evrensel olarak milyonlarca kullanıcıya sahip bir markadır. Ek olarak Huawei ürünü kullanan milyonlarca kullanıcı tarafından Huawei ürününde garanti sorgulama merak edilmektedir. Öncelikle Huawei garanti sorgulamayı yapabilmek için sahip olduğunuz ürünün IMEI numarası yeterli olacaktır.

Eğer IMEI numarası bilinmiyorsa arama kısmının açılıp “#06#” yazılıp arama kısmına basılması yeterlidir. Aramanın sonucunda karşınızda 14 ve ya 16 haneli bir sayı dizisi görülecektir ve bu görülen sayı dizisi kullanılan ürünün IMEI numarası olduğunu belirtmeliyiz. Ek olarak Huawei Türkiye garanti işlemi sorgusu için herhangi bir telefon faturası, satın alındığı tarih ve ya ürün belgesi gerekmiyor.

Huawei Ürünü Türkiye Garanti Sorgulama İşlemi

Kullandığınız Huawei cihazının, Huawei Türkiye garanti süresini ve içerdiği durumların öğrenilebilmesi için oldukça kolay ve anlaşılır adımları vardır. İlk olarak Huawei garanti sorgu sayfasına aşağıda belirtilen linkten girilmesi gerekir.

https://consumer.huawei.com/tr/support/warranty-query/ Ya da Google platformuna Huawei garanti sorgulama yazıldığında çıkan ilk sitede ulaşılabilir.

İkinci olarak öğrendiğiniz telefonunuzun IMEI numarasını linkteki belirtilen alana girmeniz gerekiyor. Bir alttaki doğrulama kodu alanı da doğru şekilde tamamlandığı taktirde tek yapılması gereken “Ara” butonuna tıklanılmasıdır. Ve böylece Huawei garanti sorgulama işlemi bitirilmiş oluyor. Ekranda çıkan cihazınızın bilgilerini, garanti durumunu açık şekilde görebilirsiniz.

Huawei Garanti Servisleri Nerelerde Bulunur?

Huawei ürününün kullanıcılarının gönlü rahat olabilir çünkü Türkiye’nin birçok ilinde Huawei Türkiye garanti servisi bulunur. Huawei kullanıcısının herhangi bir servisi arayıp gitmesi yerine cihaz sahibinin kendisine en yakın şubeye gitmesiyle işini daha kolaylaştırmış olur.

Peki, kullanıcıya en yakın şubenin nerede olduğu nasıl öğrenilir? Google motoruna “Huawei en yakın servis merkezine bulun” yazıldığı taktirde belirtilen site görülmüş oluyor. Bu siteye girildiğinde bulunduğunuz şehri ve istenilen bilgiler girildikten sonra ürün sahibine en yakın Huawei Türkiye garanti servisi sitede görülecektir.

Belirtilmesi gerekir ki bazı Huawei garanti servisi şubeleri tarafından sadece elden teslim alıp gerekli işlemler yapılır. Yani kargo servisiyle gelip cihazı teslim alma işlemi yapılmadığını belirtip sadece kullanıcın gerekli garanti servis şubesine getirmesi gerektiği belirtilir. Bu durumlar göz önünde bulunduruluğunda kolaylıkla Huawei kullanıcısı kendisine en yakın garanti servisini Huawei sitesinde görebilir ve cihazın götürülmesi sonrasındaki süreçte garanti işlemleri takip edilebilir.

Cihazın Huawei Garanti Takibi Nasıl Yapılır?

Huawei cihazının garantiye verilmesinden sonraki süreçte kullanıcıların sahip olduğu cihazların ne durumda olduğunun takip edilmesi mümkündür. Huawei markasının kendi sitesinde bulunan “Online onarım takibi” sayfasında belirtilen gerekli bilgiler doldurulduğu taktirde cihazın ne durumda olduğu öğrenilir.

Huawei markası tarafından, bu hususta kullanıcılarını sürekli bilgilendirmek adına servisteki Huawei cihazların durumu sürekli olarak güncellenilir. Bir de belirtilmesi gerekir ki Huawei garantisi ve Huawei garanti takip işlemleri ülkemiz tüketici kanunları doğrultusunda yapılır. Garanti servisine teslim edilmiş Huawei ürününün onarım süresi yaklaşık olarak 10 iş günü içerisinde yapılması gerekir.

Onarım süresi 10 iş gününü geçtiği taktirde Huawei firması ürünün sahibine benzer özelliklere sahip bir cihaz vermek zorundadır. Huawei markası, kullanıcılarına oldukça değer verip hiç bir hususta mağdur olmalarını istememektedir. Ek olarak onarım süresi 20 iş gününü geçemez. Eğer onarım işlemi 20 iş gününü geride bıraktığı taktirde ise kullanıcı, sahip olduğu garanti servisindeki ürününün bedelini Huawei firmasından talep edebilir.

Onarım yapılamayacak durumda olan ürünler içinse Huawei firması, ilgili ürünün sahibine yeni ve aynı model cihazı temin etmesi gerekir. Kullanıcıları sevindirecek bir diğer önemli durum ise Huawei Türkiye garantisi olan ürünün serviste bulunduğu süre, Huawei ürününün garanti süresinin sonuna ekleme yapılır.

Yani serviste geçen süre hiç bir şekilde cihazın sahip olduğu garanti süresini azaltmaz, bir değişme olmaz. Bu söylenen maddeler göz önünde bulunulduğu taktirde Huawei garanti süreci kullanıcıya gönül rahatlığıyla bir takip etme süreci sunmuş olur. Ve bu değerli tüketici hakları gerektiğinde kullanılırsa bir mağduriyet yaşanmamış olur.

Huawei Yurt Dışı Garanti Nedir?

Yurt dışından telefon almış ya da alacak olan kullanıcıları üzebilir çünkü Huawei yurt dışı garanti durumu, Huawei markasının uluslararası garanti uygulaması bulunmadığı için yurt dışından alınan cihazın Türkiye üzerinde garantisi geçerli sayılmaz. Yurt dışı Huawei ürününe sahip kullanıcıları, Huawei Türkiye garanti servisinden hiç bir şekilde yararlanamaz. Alınan gerekli yurt dışı ülkesinde gerekli garanti servisine götürülmesi gerekir.

Huawei ürününün garanti kapsamında olup olmadığının, ne kadar süresinin kaldığının öğrenilmesi için Huawei sitesindeki “Destek” bölümünden “Huawei destek ekibi” ile iletişime geçilebilir.

Huawei Garanti Kapsamı

Huawei firması tarafından, Huawei Türkiye garanti işlemlerinde bazı durumlar garanti kapsamı dışında tutulmuştur. Bu durumların en başında oluşabilecek her türlü darbe, çizik, kırık ve LCD ekranda bulunan hasarlar kullanıcı hatası olarak belirtildiğinden garanti kapsamı dışında tutulur.

Huawei garanti işlemleri diğer firmalarda olduğu gibi benzer garanti şartları içeriyor. Belirtilmesi gerekir ki Huawei ürününe sonradan uygulanmış yazılım ve eklentiler de kullanıcı sorumluluğuna tabi tutulduğu için Huawei garanti kapsamı dışında bulunur. Ürüne uygulanacak güncellemeler sadece Huawei firmasının resmi olarak yayınladığı güncellemelerdir.

Kullanıcın sahip olduğu cihazı garanti servisine götürmesinden sonra ki durumda ürüne yapılacak incelemeler sonrası resmi olmayan bir güncelleme ya da yazılım yüklenmesi tespit edilirse Huawei ürünü garanti dışında kalacaktır. Aynı zamanda, sahte şarj cihazlarının kullanılmasından dolayı ortaya çıkan sorunlar, elektriksel hasarlar ve batarya şişmesi, yine aynı şekilde garanti kapsamı dışında tutulmaktadır.