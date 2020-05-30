Honor 10 Lite yazılım güncellemesi adımları

Bu yazıda sizlere Honor 10 Lite modelinde yazılım güncellemesi nasıl yapacağını anlatmak istiyoruz.

Honor 10 Lite modeline arayüz yada sistem güncellemesi gelmeden önce aşağıdaki bilgilerin size faydası olacaktır.

Yeni bir sürüm mevcut olduğunda Telefon cihazınız sistem güncellemesini indirmeniz ve yüklemeniz için sizi bilgilendirecektir. Çevrimiçi güncelleme özelliği sayesinde Telefon cihazınızı hızlı ve güvenli şekilde güncelleyebilirsiniz.

Önemli bilgiler: Olası veri kayıplarını önlemek için Telefon cihazınızı güncellemeden önce her zaman yedekleyin.

Çevrimiçi güncelleme öncesinde Telefon cihazınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.

Çevrimiçi güncellemeler için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlendirmesini önlemek için Telefon cihazınızı Wi-Fi ağına bağlıyken güncelleyin.

Güncelleme işlemi esnasında Telefon cihazınızın en az %30 şarjı olduğundan emin olun.

Donanım yazılımı ve sistem güncellemeleri için yetkisiz üçüncü kişi yazılımları kullanmaktan kaçının. Bu yazılımlar Telefon cihazınızın bozulmasına veya kişisel bilgilerinizin ifşa olmasına neden olabilir. En iyi sonuçlar için sisteminizi çevrimiçi güncelleme özelliğini kullanarak güncelleyin veya Telefon cihazınızı en yakın Huawei servis merkezine götürün.

1-) Ayarlar öğesini açın.

2-) Sistem > Yazılım güncellemesi bölümüne gidin.

Sistem güncellemelerinin tamamlanması zaman alabilir. Bu esnada Telefon cihazınızı kullanmaktan kaçının. Güncelleme tamamlandığında Telefon cihazınız yeniden başlatılacaktır.