Hata uyarısı: Your computer does not meet the minimum

Eren isimli bir ziyaretçimiz aşağıdaki soruyu sormuştur.

Soru: Ben oyunu kurdum ama girerken aynen şu çıkıyor:

DirectX device creation error

Your computer does not meet the minimum requirements for playing this game.

“”GPU does not support DirectX 11.0 which is required.

dxdiag’dan baktığım zaman DirectX sürümüm 11.0 olarak gösteriyor ama oyun açılmıyor.

Cevap: Merhabalar Eren bey,

Daha önce böyle bir sorun ile karşılaşmadığımız için sizlere deneme yanılma yöntemi ile çözüm önermekten başka çaremiz bulunmuyor. İnternette araştırdığımızda bu sorun ile karşılaşanların olduğunu gördük. Genel olarak çözüm yöntemleri ise ekran kartlarının marka modelini öğrenip son güncelleme ve son driverları tekrar kurarak oyunları rahatlıkla oynadıklarını yazmışlar.

Nvidia ekran kartı olanlar aşağıda vermiş olduğumuz internet sitesinden yükleyebilir.

https://www.nvidia.com.tr/drivers

Yukarıda anlattığımız gibi sorunu düzelen olursa ve bize geri bildirim yapabilirse çok memnun oluruz.