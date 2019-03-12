Google Chrome Arama Motorları Değiştirme Ve Silme

Chrome tarayıcısında varsayılan arama motoru seçeneği nasıl değiştirilir? Google Chrome için arama yaptığınızda, hangi arama motoru ile arama yapılmasını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu yazıda size arama motoru değiştirme ve kaldırma işlemlerinin nasıl yapıldığını anlatacağız.

Google Chrome dünya üzerinde en çok tercih edilen bir Web Browser (Web Tarayıcı)dır. Bu sebeple birçok kullanıcı Chrome kullanmaktadır. Ancak bazı kullanıcılar için varsayılan arama motorunu değiştirmek ya da yeni bir arama motoru eklemek isteyebilmektedirler.

Chrome için varsayılan arama motoru Google Search olarak gelmektedir, bu demek oluyor ki, Chrome ile yaptığınız tüm arama sonuçları Google tarafından getirilmektedir.

Ancak bazı durumlarda kullanıcılar farklı bir arama motoru kullanmak isteyebilirler, bunlar Yahoo, Bing, Yandex gibi serviler olabilmektedir.

Bunun dışında bazı eklentiler veya siteler ya da programlar kurulum esnasında aldıkları izinle varsayılan arama motoru değişiklikleri yapabilmektedir. Bu durumda eski arama motorunuza dönmek isteyebilirsiniz. İşte bunu nasıl yapabileceğinizi aşağıda resimli olarak görebilirsiniz.

Chrome ile arama özelliği adres çubuğundan da yapılabilmektedir, buna göre Google Chrome uygulamasını açtığınızda ister arama motorunuza isterseniz de adres çubuğuna arama teriminizi yazarak arama yapabilirsiniz.

Google Chrome Arama Motoru Değiştirme

İlk olarak Google Chrome tarayıcısında “Ayarlar” seçeneğine girmeniz gerekmektedir. Bunun için tarayıcıyı açtıktan sonra sağ üstte bulunan üst üste üç nokta simgesine tıklayınız ve açılan pencereden “Ayarlar” seçeneğine tıklayınız.

Ya da adres çubuğuna chrome://settings/ yazarak kısa yoldan da ulaşabilirsiniz.

Ayarlar kısmında orta bölümlerde yer alan “Arama motorlarını yönet” seçeneğine tıklayınız. chrome://settings/searchEngines kısa yolundan da ilgili ayara erişebilirsiniz.

Bu bölümde, Adres çubuğunda kullanılan arama motoru seçenekleri görülmektedir, açılır menüden bu seçeneği değiştirebilirsiniz ve listedeki arama motorlarını varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz.

Chrome Arama Motoru Ekleme veya Silme

Bu bölümde istediğini bir arama motorunu ekleme yapabilir veya var olan bir arama motorunu silebilirsiniz.

Bunun için ilgili ayar bölümünde bulunan, “Arama motorlarını yönet” seçeneğine tıklayınız. Bu bölümde ise, var olan arama motorlarının adları ve arama URL bilgileri yer alır. Düzenlemek, eklemek ya da çıkartmak istediğini aramam motorunun yanındaki üst üste üç nokta işaretine tıklayınız.

Üç nokta ile açılan seçenekler içinde arama motoruna uygulayabileceğiniz 3 adet ayar bulunur.

Bunlar;

Varsayılan Yap: İstediğiniz bir arama motorunu bu bölümden varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz, ayarladığınız arama motorundaki sonuçlar gösterilecektir.

Düzenle: Bu seçenek ile arama motoruna ait, isim ve anahtar kelime bilgisini düzenleyebilirsiniz.

Listeden Kaldır: Bu seçenekte ise, dilediğiniz bir arama motorunu listeden kaldırabilirsiniz.