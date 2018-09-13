GM 9 Pro Galeri nerede? Galeri yerine ne kullanılabilir

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General Mobile’ın yeni amiral gemisi GM 9 Pro oldukça ses getiren bir teknik özelliklere sahiptir.

İlk defa General Mobile kullanacak kişiler için ufak bir bilgi vermek istiyoruz. Genellikle ilk defa General Mobile kullananlar galeri’yi bulamamaktadır.

GM 9 Pro galeri nerede diye soruyorsanız bu sorunun yanıtı maalesef galeri klasörü bulunmamaktadır. Android işletim sistemi telefonlarda galeri klasörü olacak diye bir şart bulunmamaktadır. GM 9 Pro aldığınızda galeri klasörü yerine Fotoğraflar bölümünü kullanabilirsiniz. Çekmiş olduğunuz resimler otomatik olarak Fotoğraflar bölümünde gözükmektedir.

Eğer Google Fotoğrafları kullanmak istemiyorsanız 3.parti uygulamalarını öneriyoruz. Bizim size önerimiz ES Dosya yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz. Galeri, müzik dinleme, microSd hafıza kart doluluk oranları gibi oldukça fazla özelliğe ulaşabilirsiniz.