GM 8 ile GM 8 Go farkları ile hangisi alınır?

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Mail ile gelen bir soruda bir arkadaşımız bir marketten GM 8 Go modelini almayı planladığınız ve normal GM 8 modeline göre farkların neler olduğunu sormuştur.

Tabi aralarında 300 TL civarındaki fiyat farkı konusuna da el atmamızı istemiştir.

GM 8 Go modeli daha uygun fiyatta akıllı telefon arayalar için üretilmiştir. Genel özelliklerine baktığımızda normal GM 8 modeline göre oldukça farklı yani düşük diyebiliriz. Genel olarak bu farklar kamera donanımı, performans donanımı, grafik işlemcisi gibi birçok alanda farklılık göstermektedir.

Bu sayfada sizlere GM 8 ile GM 8 Go farklarını uzun uzun yazmak istemiyoruz. Hem bizim açımızdan yazması zor olacak hem de sizin okumanız açınızdan karşılaştırmalı bir tablo hazırlamak istedik. Bu tablo ile daha rahat fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca GM 8 ile GM 8 Go karşılaştırma tablosu sonrasında kişisel görüşümüzü ileteceğiz.

GM 8 GM 8 Go Ekran Boyutu 5.7 inç 5.5 inç Piksel Yoğunluğu 282 PPI 293 PPI Ekran/Gövde Oranı % 74.79 % 73.82 Batarya Kapasitesi 3075 mAh 3500 mAh Değişebilir Batarya Yok Var Arka Kamera 13 MP 13 MP Ön Kamera 13 MP 5 MP Chipset Qualcomm Snapdragon 435 MediaTek ÖT6739 CPU Frekansı 1.4 GHz 1.5 GHz CPU Çekirdek 8 Çekirdek 4 Çekirdek Grafik İşlemci Adreno 505 PowerVR GE8100 RAM 3 GB 1 GB Dahili Depolama Var Var MicroSD Kart Desteği Var Var 4.5G Var Var Radyo Var Var Parmak İzi Okuyucu Var Var Fiyat 1199 TL 849 TL

Sonuç olarak baktığımızda GM 8 ile GM 8 Go arasında oldukça büyük fark olduğunu göreceksiniz. Performans yönünden olan düşüklük daha çok göze çarpmaktadır. Bizim size önerimiz eğer 300 TL olan farkı ekleyebiliyorsanız kesinlikle GM 8 modelini alınız. Ama 300 TL veremem diyorsanız zaten bu konuyu tartışmaya gerek yok. Fakat az oyun oynamayı seviyorsanız ve interneti aktif kullanırım diyorsanız GM 8 Go size göre değildir.