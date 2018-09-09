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GM 8 ile GM 8 Go farkları ile hangisi alınır?

tarafından 9 Eylül 2018 Tarihinde eklendi
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Mail ile gelen bir soruda bir arkadaşımız bir marketten Go modelini almayı planladığınız ve normal modeline göre farkların neler olduğunu sormuştur.

Tabi aralarında 300 TL civarındaki fiyat farkı konusuna da el atmamızı istemiştir.

GM 8 Go modeli daha uygun fiyatta akıllı telefon arayalar için üretilmiştir. Genel özelliklerine baktığımızda normal GM 8 modeline göre oldukça farklı yani düşük diyebiliriz. Genel olarak bu farklar kamera donanımı, performans donanımı, grafik işlemcisi gibi birçok alanda farklılık göstermektedir.

Bu sayfada sizlere GM 8 ile GM 8 Go farklarını uzun uzun yazmak istemiyoruz. Hem bizim açımızdan yazması zor olacak hem de sizin okumanız açınızdan karşılaştırmalı bir tablo hazırlamak istedik. Bu tablo ile daha rahat fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca GM 8 ile GM 8 Go karşılaştırma tablosu sonrasında kişisel görüşümüzü ileteceğiz.

 GM 8GM 8 Go
Ekran Boyutu5.7 inç5.5 inç
Piksel Yoğunluğu282 PPI293 PPI
Ekran/Gövde Oranı% 74.79% 73.82
Batarya Kapasitesi3075 mAh3500 mAh
Değişebilir BataryaYokVar
Arka Kamera13 MP13 MP
Ön Kamera13 MP5 MP
ChipsetQualcomm Snapdragon 435MediaTek ÖT6739
CPU Frekansı1.4 GHz1.5 GHz
CPU Çekirdek8 Çekirdek4 Çekirdek
Grafik İşlemciAdreno 505PowerVR GE8100
RAM3 GB1 GB
Dahili DepolamaVarVar
MicroSD Kart DesteğiVarVar
4.5GVarVar
RadyoVarVar
Parmak İzi OkuyucuVarVar
Fiyat1199 TL849 TL

Sonuç olarak baktığımızda GM 8 ile GM 8 Go arasında oldukça büyük fark olduğunu göreceksiniz. Performans yönünden olan düşüklük daha çok göze çarpmaktadır. Bizim size önerimiz eğer 300 TL olan farkı ekleyebiliyorsanız kesinlikle GM 8 modelini alınız. Ama 300 TL veremem diyorsanız zaten bu konuyu tartışmaya gerek yok. Fakat az oyun oynamayı seviyorsanız ve interneti aktif kullanırım diyorsanız GM 8 Go size göre değildir.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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