GM 20 Pro resmi olarak tanıtıldı. Uygun fiyat ve performansı bir arada sunan GM 20 Pro akıllı telefon alacakların radarına girdi.

Bu yazımızda sizlere GM 20 Pro ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Aslında hemen hemen bütün akıllı telefonlarda ekran görüntüsü alma işlemi aynı olmaktadır. Ekstradan sensörler yardımı ile farklı şekillerde ekran resmi alınmaktadır.

GM 20 Pro modelinde ekran görüntüsü almak için ses kısma ile güç tuşuna aynı anda 2-3 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Almış olduğunu görüntüye telefonda yüklü olan “fotoğraflar” kategorisinden ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz üzere GM modellerinde Galeri klasörü bulunmamaktadır. Farklı marka kullananlar ilk defa GM kullandığı zaman galeri klasörünü aramaktadır.

Bu telefonda google fotoğraflar uygulaması ile telefonunuzda yüklü olan ve almış olduğunuz ekran görüntülerine ulaşabilirsiniz. Eğer Google Fotoğraflar uygulamasının kullanışından memnun kalmazsanız google play store’da ES Dosya yöneticisini kurabilirsiniz. Birçok özelliği sunan bu uygulamayı tavsiye ediyoruz.