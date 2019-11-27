Gizli Instagram Hikâyesi Nasıl İzlenir?

Instagram uygulaması bünyesine kattığı özelliklerle her geçen gün kendini daha ileriye götürmektedir.

İlk çıkış noktası kişisel sayfa olsa da günümüzde birçok alanda kullanıma açıktır. Haber, moda, sinema, tasarım sayfalarıyla takipçilerini birçok konuda bilgilendirmektedir.

Instagram’da Hikâye Özelliği

Hikâye özelliği 2016 yılında getirildi. Özellikle kurumsal sayfalar gereksiz gönderi fazlalığını engellemek amacıyla Instagram’ın hikâye özelliğini yoğun şekilde kullanır. Uygulama üreticileri de Instagram’ın yaptığı yeniliğe ek olarak bazı uygulamalar çıkarttı. Gizli Instagram hikâyesi nasıl izlenir sorusuna cevap niteliğinde uygulamalar üretildi.

Twitly

Kullanımı gayet kolay olan Twitly uygulaması bütün Instagram sayfalarının hikâyelerine ulaşma imkânı sunar. Google Play veya App Store uygulamalarından kolaylıkla indirilebilir.

Uygulama Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı önce telefonunuza indirmek gereklidir.

İndirme işlemi gerçekleştikten sonra hesap ekle bölümünden Instagram hesabı eklenir.

İndirme işlemi gerçekleştikten sonra hesap ekle bölümünden Instagram hesabı eklenir. Kullanıcı adı ve şifre girilir ve uygulamaya başlamak için giriş yap butonuna tıklamak yeterlidir.

Takip listenizde olan kişilerin hikâyeleri sayfaya düşer.

Hikâyesini izlediğiniz sayfalarda isim görünmeden gizli şekilde izlenebilir.

Hikâyesini izlediğiniz sayfalarda isim görünmeden gizli şekilde izlenebilir. Kurumsal veya kişisel bütün sayfalar bu aşamaları geçtikten sonra gizli şekilde izlenebilir.

Bilgisayar Uygulamaları

İnstagram bilgisayar aracılığıyla kullanıldığında telefon kadar geniş kapsamlı değildir. Fotoğraf ekleme veya mesajlaşma özelliği hâlâ yoktur. Hikâye izlemek ise 2017 yılında mümkün oldu. Her yeniliğin bazı getirileri olduğu gibi Instagram’ın masaüstüne yaptığı bahsi geçen yenilikte bazı uygulamaların ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Böylelikle sadece telefondan değil bilgisayardan da gizli şekilde hikâye izlemek mümkün kılındı.

Chrome IG Story

Kullanımı ve kurulumu gayet kolay bir uygulamadır. Arama motoruna uygulamanın adı yazılarak rahatlıkla bulunabilir.

Nasıl Kurulur?

Arama motoruna Chrome IG Story yazılır.

İlk çıkan sayfada Chrome Ekle butonuna basılır.

Sağ üste eklentinin logosu düştüğünde ona tıklanarak kullanıma başlanır.

Instagram sayfası tarayıcıda açıksa logoya tıklandığında arkadaş listesindeki hikâyeler ekranda çıkar.

Gizlilik Özelliği Neden Gereklidir?

Instagram uygulaması birçok özellikteki sayfayı bünyesinde barındırdığı için kullanıcılar bazı zamanlar isimlerinin gözükmesini istemezler. Mobil cihaz ve bilgisayarda bahsedilen uygulamalarla Instagram gizlilik özelliği artık mümkün kılınmıştır.