Galeriye şifre koyma (Xiaomi)

Sizlere bu sefer galeri gizleme nasıl yapılır konusunda anlatım yapmak istedik. Akıllı telefonumuzda en önemli yer kesinlikle fotoğraflarımızın ve videolarımızın olduğu bölümdür. Eğer galeri klasörünüzün başkaları tarafından açılmasını istemiyorsanız Xiaomi size bu konuda kolaylık sağlamaktadır. Xiaomi arayüzü MUIU sadece galeri değil diğer tüm uygulama ve klasörlere şifre koyma şansı tanımaktadır.

İlk olarak “Ayarlar” bölümüne giriniz.

Daha sonra en alt tarafta “Uygulama kilidi” kategorisini göreceksiniz.

Bu sayfaya girdiğinizde aşağıdaki ekran görüntüsü karşınıza çıkacaktır.

Seçim işlemini yaptıktan sonra “Şifre oluşturun” butonun basınız.

Telefon sizden desen kilidi girmenizi isteyecektir. Desen kilidini oluşturduktan sonra desen kilidini unutmaya karşı parmak izi isteyecektir. Bizim tavsiyemiz parmak izi özelliğini kullanınız. Hem hızlıca şifrelediğiniz klasörlere giriş yapar, hem şifreyi kırmak imkansız diyebiliriz.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi “Galeri”klasörünü aktif etmeniz yeterli olacaktır. Artık galeri klasörüne girmek isteyen sizin ya desen kilidinizi yada parmak izinizi okutmak zorunda kalacaktır.

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