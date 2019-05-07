Galaxy S10 batarya yüzdesi gösterme

Akıllı telefonlarda en çok tercih edilen özellikler arasında batarya kalan süresinin yüzdelik olarak gözükmesidir.

Bu yazımızda sizlere Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e ve Galaxy S10 modelinde batarya yüzdesi nasıl gösteribilir konusunda bilgi vermek istedik. Hemen hemen her 10 kullanıcıdan 9’u bu özelliği aktif hale getirmektedir. Telefonu ilk aldığınızda bu özellik açık olarak gelmemektedir.

Galaxy S10 ve diğer modellerinde batarya yüzdesini göstermek için Ayarlar > Bildirimler > Durum Çubuğu adımlarını takip ediniz. Daha sonra Pil yüzdesini göster seçeneğini aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Batarya göstergesini aktif ederek şarj oranınız ne kadar kaldığınız rakamsal olarak görebilir ve şarja telefonunuzu taktıktan sonra ne kadar dolduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.

Not: Galaxy S10 kullanan ziyaretçilerimiz bize güzel ve bilinmeyen özelliklerini anlatan ufak bir yorum gönderirse çok memnun oluruz.