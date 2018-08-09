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Galaxy Note 9 Türkiye satış fiyatı beklentileri

tarafından 9 Ağustos 2018 Tarihinde eklendi
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Güney Kore’nin devi Samsung’un beklenen modeli için fiyat söylentileri çıkmaya devam ediyor.

Galaxy Note 9 modeli Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olacak ve 9 Ağustos 2018 günü tanıtılacak. Uzun zamandır Galaxy Note 9 için dedikodular oldukça fazla artmıştı. Aslında teknik özelliklerinden çok fiyatı konusunda insanlar meraklanmaktadır. Dolar’ın fiyatı arttıkça akıllı telefonların fiyatlarıda arttığı için Galaxy Note 9 fiyatı da beklenenden daha fazla olacak gibi gözüküyor.

Samsung Galayx Note 9 yurtdışı fiyatı son çıkan söylentilere göre 900 Sterlin civarında olacağı konuşuluyor. 900 Strelin’i TL’ye çevirdiğimizde 6150 TL civarında yapmaktadır.

Tabi bunlara vergiler eklendiğinde ise Galaxy Note 9 Türkiye satış fiyatı çok rahat bir şekilde 7.500 TL ile 8.000 TL arasında olacaktır. Tabi bu fiyatlar tamamen bir dedikodudur. Resmi fiyatı açıklandıktan sonra daha detaylı bilgi vereceğiz.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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