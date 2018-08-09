Galaxy Note 9 Türkiye satış fiyatı beklentileri

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Güney Kore’nin teknoloji devi Samsung’un beklenen modeli Galaxy Note 9 için fiyat söylentileri çıkmaya devam ediyor.

Galaxy Note 9 modeli Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olacak ve 9 Ağustos 2018 günü tanıtılacak. Uzun zamandır Galaxy Note 9 için dedikodular oldukça fazla artmıştı. Aslında teknik özelliklerinden çok fiyatı konusunda insanlar meraklanmaktadır. Dolar’ın fiyatı arttıkça akıllı telefonların fiyatlarıda arttığı için Galaxy Note 9 fiyatı da beklenenden daha fazla olacak gibi gözüküyor.

Samsung Galayx Note 9 yurtdışı fiyatı son çıkan söylentilere göre 900 Sterlin civarında olacağı konuşuluyor. 900 Strelin’i TL’ye çevirdiğimizde 6150 TL civarında yapmaktadır.

Tabi bunlara vergiler eklendiğinde ise Galaxy Note 9 Türkiye satış fiyatı çok rahat bir şekilde 7.500 TL ile 8.000 TL arasında olacaktır. Tabi bu fiyatlar tamamen bir dedikodudur. Resmi fiyatı açıklandıktan sonra daha detaylı bilgi vereceğiz.