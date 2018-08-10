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Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 9 resmi olarak tanıtıldı. Uzun zamandır teknoloji tutkunları bu telefonu bekliyordu. Özellikle Note sürümü hayranları bu modeli yakından takip ediyordu. Galaxy Note 9 iki versiyon ile piyasaya çıkacak. 128 GB dahili depolama hafızası ve 6 GB RAM’li, 512 GB dahili hafızaslı ve 8 GB RAM’li olan modelleri üretilecek.

Samsung Galaxy Note 9 özellikleri

Galaxy Note 9 ekran özellikleri: Note serisi olduğu için ekran boyutu 6.2 inç’dir. Bu ekran 516 PPI Piksel yoğunluğuna sahip ve Super AMOLED ekran teknolojisini kullanmaktadır. Ekran/Gövde oranı yüzde 84.04’dür. Arayüz olarak Samsung Experience 9.5 sürümü bulunuyor.

Galaxy Note 9 batarya özellikleri: Bu telefonda şarj konusunda çok önem verildi. 4000 mAh’lık güçlü bataryası oyun tutkunlarını oldukça rahatlatacak seviyede şarj süresi hedeflemektedir. Hızlı şarj özelliği ve kablosuz hızlı şarj özelliği yer almaktadır. Tabi kablosuz şarj özelliği için ekstrada aparat almanız gerekiyor. Kutu içerisinde kablosuz şarj standı yer almamaktadır.

Galaxy Note 9 kamera özellikleri: Samsung, Note serisinde kamera donanımına ayrı bir önem vermektedir. 12 MP çözünürlükteki arka kamerası ile çok iyi kareler yakalayabilirsiniz. 12 MP kağıt üzerinden düşük gibi gözükebilir fakat düşündüğünüz gibi değildir. Arka kamera F2.4 diyafram açıklığına sahiptir. Video kayını 60 fps hızında 2160p ultra HD 4K olarak çok çok canlı çekim yapabilirsiniz. İkinci arka kamerası 12 MP çözünürlüğünde ve bu arka kamera ise 2X optik zoom gibi birçok farklı donanıma sahip oluyorsunuz. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğündedir.

Galaxy Note 9 performans özellikleri: Samsung, galaxy note 9 için performans konusunda oldukça cömert davrandı. 27 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 9 Series 9810 en son üretim chipset yer almaktadır. 6 GB RAM ile bu telefonu istesenizde yavaşlatamazsınız. Yazımızın başında yazdığımızda gibi 8 GB RAM’li olan modeli de üretilecektir. 128 ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama hafızasına sahip olan versiyonları olacaktır.

Samsung Galaxy Note 9 hafıza kartı destekliyor mu sorusuna ise evet yanıtı veriyoruz. 512 GB’lık microSD hafıza kartı taktığınızda 1 TB’lık bir hafızaya ulaşabileceksiniz. 1 TB hafızaya daha yeni yeni bilgisayarlar bile ulaşmaktadır. Uzun lafın kısası telefonda yer kalmadı, yedekleme yapın diye uyarıları görmeyeceksiniz.

Samsung Galaxy Note 9 3 farklı renk ile üretilecek. Bakır, Mavi ve siyah renkleri yer alacaktır. 4.5G teknolojisi olarak CAT 18 bulunuyor. Bu teknoloji ile saniyede 1200 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.

Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile en son sürümü kullanacaksınız. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılığı da bulunuyor. Parmak izi okuyucusu ile birlikte Galaxy Note 9 Türkiye satış fiyatı 6.474 TL olarak açıklandı. 512 GB/8 GB RAM olan modeli ise 7.474 TL olarak açıklanmıştır.