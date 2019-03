Galaxy A9 Bildirimler ekrana gelmiyor

Soru: Gelen bir destek sorusunda Samsung Galaxy A9’da bildirimler ekrana gelmiyor! sorusu yönlendirilmiştir.

Cevap: Bu modelde Always On Display özelliği bulunmaktadır.İlk olarak bu özelliğin çalışmama koşullarından bahsetmek istiyoruz.

Always On Display parlaklığı, ışıklandırma koşullarına bağlı olarak otomatik olarak değişebilir.

Cihazın tepesindeki sensör belli bir süre için kapalı olursa Always On Display kapanacaktır.

Gelelim Galaxy A9 bildirimleri nasıl açıır?

İleti, cevapsız arama ve uygulama bildirimleri geldiği zaman Always On Display özelliği ile ekrana gelecektir. Bildirim simgesine çift tıkladığınızda bildirimi görebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın, Kilit ekranı → Always On Display → Program ayarla ögesine dokunun ve başlangıç-bitiş zamanını ayarlayın. Her zaman Always On Display görüntülemek için etkinleştirmek üzere Her zaman göster üzerine dokunun.

Not: Eğer bu işlemleri yaptığınız halde bildirimler gelmiyorsa o uygulamanın izinlerini kısıtlamış olabilirsiniz.