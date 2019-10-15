Galaxy A30s hafıza kartı ve SIM kart takma

Samsung’un yeni modeli Galaxy A30s modeli tanıtıldı. Uygun fiyat ve perfrmans arayanlara hitap eden bu telefonda 2099 TL civarlarında raflardaki yerini aldı. İlk defa Samsung yada bu modeli alacaklar için SIM kart takmayı anlatmak istedik. Genel olarak bütün telefonda aynı şekilde SIM kart ve hafıza kartı takılıyor ama biz yinede yazmak istedik. Bu arada Galaxy A30s hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacak.

İlk olarak kutu içeriğinden çıkan sivri metal ucu kullanarak SIM kart tepsisini çıkartınız. Daha sonra aşağıdaki fotoğraftaki gibi SIM kart ve hafıza kartlarını yerleştirebilirsiniz.

Samsung Galaxy A30s hakkında bize sormak istediğiniz soru olursa yorum yazarak göndermeniz yeterli olacaktır.

Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, Dosyalarım → SD kart klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ayarlar uygulamasını başlatın ve Cihaz bakımı → Depolama → → Depolama ayarları →SD kart → Çıkart üzerine dokunun.