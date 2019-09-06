Fiyatına göre Casper VIA S özellikleri ile dikkat çekiyor

Casper’ın yeni modeli VIA S resmi olarak tanıtıldı. İkili kamera ve yapay zeka destekli olan bu modelde Android 9.0 Pie sürümü ile yüklü geliyor.

Kısaca Casper VIA S teknik özelliklerine bakalım

6.22 inçlik 270 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunuyor. Bu telefonu 3500 mAh’lık oldukça güçlü bir batarya desteklemektedir. Casper VIA S kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 13 MP çözünürlüğünde arka kamerası bulunuyor. Arka kamera ile 1080p Full HD video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kaera 2 MP çözünürlüğünde F2.4 diyafram açıklığındadır. Derinlik algısı özelliği katmaktadır. Ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğe sahiptir. Casper VIA S performans olarak ise 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6762 chipset yer almaktadır. 3 GB RAM ile tatmin edici bir performans sunmaktadır. 64 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takacağınız microSD hafıza kartı ile kapasiteyi 256 GB’a kadar artırabilrisiniz. Eşdeğer modellerine göre farklılık olarak radyo özelliği bulunmaktadır. Parmak izi okuyucusu ile Casper VIA S modeli 1999 TL’den satılmaktadır.

Fiyat olarak baktığımızda oldukça performans ve kamera olarak başarılı bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada Casper VIA S PUBG Mobile orta grafikte rahatça oynayabilirsiniz.